دائرة البلديات والنقل بأبوظبي تُحدّث خدمات تصريح مواقف السكان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة البلديات والنقل متمثلة بمركز النقل المتكامل، عن تطوير خدمة طلب تصريح مواقف السكان في إمارة أبوظبي، بهدف توفير الوقت على المتعاملين، حيث سيتم توفير خدمة تصاريح مواقف السكان على الموقع الإلكتروني لمنصة درب https://darb.itc.gov.ae وتطبيق درب الذكي.

وتُمكن الخدمة بخصائصها الجديدة المتعاملين من تقديم طلبات تصاريح مواقف السكان، أو تجديد التصاريح المنتهية أو التي شارفت على الانتهاء بكل سرعة ومرونة، دون الحاجة إلى تحميل أي مستندات أو وثائق، بالإضافة إلى إمكانية طلب تغيير أو تعديل المعلومات الواردة في تصاريح مواقف سارية المفعول، مباشرة على الموقع الإلكتروني لمنصة "درب" وتطبيق درب الذكي ، مثل طلب تعديل التصريح على المركبة أو معلومات السكن.

وعملت كل من دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل على إعادة هندسة عملية الخدمة لتُقدم للمتعاملين بتقنية بسيطة تعتمد على توفير الوقت، كجزء من استراتيجية دائرة البلديات والنقل في تطوير خدماتها رقمياً مع التركيز على السرعة والدقة في إنجاز الخدمة عبر قنوات مختلفة، بالإضافة إلى تكامل وترابط الأنظمة لتوفير بيانات المستندات الخاصة بطلبات تصريح المواقف مثل عقد الايجار الموثق أوالهوية الإماراتية، أو رخصة المركبة مباشرةً دون الحاجة لتحميلها على منصة "درب"، وتقليل عدد خطوات تسديد الرسوم لتصبح خطوة واحدة بدلاً من خطوتين لدفع رسوم الخدمة والمخالفات المترتبة على المركبة إن وجدت.

وبدوره أشار مركز النقل المتكامل إلى أنه سيتم إصدار تصريح المواقف فور التقديم على الخدمة وتسديد الرسوم في حال عدم وجود أي مخالفات، وفي حال وجود أي مخالفات؛ يتعين على المتعاملين دفعها مع رسوم التصريح للحصول على التصريح مباشرة. يتم بعدها إشعار المتعامل بنجاح عملية إصدار التصريح بشكل فوري وتحديث النظام، ليعمل فريق الدعم على التحقق من المعلومات خلال 14 يوم من تاريخ إصدار التصريح.

كما أتاح المركز إمكانية الاستعلام ودفع مخالفات مواقف المترتبة على مركبات الأفراد أو المنشآت من خلال منصة درب ويمكن تسديدها ودفع قيمتها الاجمالية بعملية واحدة وبكل سهولة، فيما يتم احتساب خصم مقداره 25% من قيمتها الاجمالية اذا تم الدفع خلال 30 يوم من تاريخ إصدارها. هذا وتُطَبق شروط هذه الخدمة على كافة المواقف العامة في إمارة أبوظبي، وتتوفر جميع التفاصيل الخاصة بها بما فيها الرسوم والغرامات على الموقع الإكتروني لمنصة "درب" وتطبيق درب الذكي.

الجدير بالذكر أن نظام إدارة المواقف العامة في إمارة أبوظبي يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف العامة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على المظهر العام لمدن الإمارة وشوارعها، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز