رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون سلطان عمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق.

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