الفجيرة تستضيف المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية فبراير المقبل

المصدر: الفجيرة ـ وام

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تستضيف إمارة الفجيرة المؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من 22 إلى 24 فبراير المقبل.

واطلع المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول خلال زيارته مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على استعدادات استضافته المؤتمر، وأبرز الخدمات المبتكرة التي تقدمها المؤسسة والأبحاث والدراسات الجيولوجية التي أجرتها والتجارب والمشاريع التنموية في مجال استغلال الموارد الطبيعية.

وناقش العلماء - خلال لقائه المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وعلي قاسم المدير العام للمؤسسة - التطلعات المستقبلية التي تخدم قطاع التعدين للخمسين عاماً المقبلة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

رافق العلماء خلال الزيارة المهندس أحمد الكعبي الوكيل المساعد للبترول والغاز والثروة المعدنية والمهندس يوسف آل علي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية.

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