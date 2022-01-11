مجلس مديري مراكز الشرطة يحقق 88 إنجازاً منذ عام 2017

المصدر: دبي - البيان

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قال العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، إن المجلس استطاع منذ تأسيسه في عام 2017، أن يغدو نموذجاً للعمل بروح الفريق الواحد والمتناغم، وهو ما ساهم بشكل كبير في تقديم خدمات أمنية ذات جودة عالية، انعكست نتائجها على رضا الجمهور عن مستوى أداء مراكز الشرطة، مشيراً إلى أن كافة المراكز والإدارات العامة في شرطة دبي تعمل بشكل متكامل ودؤوب، وتحرص على استدامة الأمن والأمان الذي يعد ركيزة مهمة في حياة أي مجتمع، للارتقاء بجودة الحياة وإسعاد المواطنين والمقيمين والزوار في الإمارة.

88 إنجازاً

وأضاف، إن المجلس استطاع تحقيق العديد من الإنجازات منذ تأسيسه، والتي بلغت 88 إنجازاً، منها المحقق الذكي، وهو مشروع يضمن التحول الذكي للعمليات الشرطية بشكل كامل، ومشروع الخطة التنفيذية الموحدة لمراكز الشرطة، وفوز مبادرة أمن المدارس بجائزة وزير الداخلية، وإجراء دليل عمل الديلي بريف، وتدريب مسؤولي الدوريات على تطبيق «سند» الخاص بأصحاب الهمم، للتعامل معهم في الحوادث والقضايا، وإنجاز هوية مراكز الشرطة، واعتماد إجراءات الآيزو لمراكز إسعاد المتعاملين في مراكز الشرطة، وإعداد الخطة التشغيلية لمركز شرطة الخوانيج، وصفر انتقال للحوادث المرورية البسيطة.

13 مبادرة

وأوضح العميد المعصم أن المجلس قام بتنفيذ 13 مبادرة خلال الفترة الماضية، من أبرزها مبادرة الفرق الأمنية التي ساهمت في خفض الجرائم المقلقة على مستوى مراكز الشرطة بنسبة 13% في العام 2020 مقارنة بالعام 2019، ما أدى إلى تعزيز نسبة الشعور بالأمن في الإمارة بنسبة 97.5% في العام 2020، وإسعاد المتعاملين على مستوى دوائر حكومة دبي بنسبة 91.6% في العام 2020، كما ساهمت المبادرة في تحقيق أهداف شركاء القيادة العامة لشرطة دبي. إلى جانب مبادرة «طرق آمنة» الهادف إلى خفض حوادث السير والوفيات الناتجة عنها، ما أدى لخفض وفيات حوادث السير بنسبة 25.8%، وذلك من خلال 77 حملة مرورية وإجراء 66 دراسة مرورية، الأمر الذي ساهم في تعزيز الشعور بالأمن في الإمارة بنسبة 97.5% في العام 2020.

أمن المدارس

وتابع عبد الله المعتصم «كذلك مبادرة أمن المدارس الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واع ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى، فاستطاعت المبادرة المساهمة في خفض البلاغات المرورية في محيط المدارس من 9 بلاغات في العام 2019 إلى بلاغين في العام 2020، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في البيئة المدرسية بنسبة 100% في العامين الماضيين، وتنفيذ 81 فعالية وبرنامجاً في العام 2020، مقابل 76 فعالية وبرنامجاً في العام 2019، وبلغت نسبة الزيارات الميدانية للمدارس نسبة 100% في العامين الماضيين.

على دربك

هذا إلى جانب مبادرة «على دربك»، والتي ساهمت في تحقيق مؤشر سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والبالغ 4 دقائق وثانية واحدة، ومبادرة «مجموعات السعادة» التي ساهمت في رفع السعادة الوظيفية على مستوى مراكز الشرطة بنسبة 97.6% في العام 2020 مقابل 94.58% في العام 2019.

كما أشار إلى مبادرة «غرفة التقاضي عن بعد» والتي تم خلالها إنشاء 45 غرفة للتقاضي عن بعد في مراكز الشرطة، ما ساهم في التحقيق عن بعد من قبل النيابة العامة، واختصار رحلة المتعامل من 8 مراحل إلى 3 مراحل.

أيضاً «محكمة اليوم الواحد» والتي ساهمت في إحالة المتهم إلى المحكمة وإصدار الحكم في الواقعة خلال 24 ساعة، وتقليل زمن تقديم الخدمة من 60 يوماً إلى يوم واحد. كذلك مبادرة «القوة الناعمة» لشرطة دبي، الرامية لتسوية بلاغات الشيكات، ما ساهم في خفض بلاغات الشيكات بنسبة 33.31% في العام 2020 على مستوى مراكز الشرطة.

ومبادرة تحويل الملفات للنيابة العامة إلكترونياً، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع النيابة العامة، الأمر الذي ساهم في سهولة إنجاز الإجراءات والترشيد المالي. ومبادرة مركز الخدمة الموحد، وهو نظام يضمن التحول الذكي للعمليات الشرطية من خلال أتمتة العمليات الشرطية الجنائية والمرورية بنسبة 100%، ما أدى إلى تقليل أعداد المراجعين في مراكز الشرطة والمخافر وسرعة إنجاز المعاملات. ومبادرة «كن آمناً في صومك» والتي تهدف إلى دعم حملة 100 مليون وجبة، عبر تقديم أكثر من 100 ألف وجبة من خلال 2607 مواقع لكافة أفراد المجتمع. ومبادرة «تواصل» الهادفة إلى تقديم الخدمات لأصحاب الهمم عبر تطبيق سند، وتدريب مسؤولي الدوريات على استخدام التطبيق.

حملات

وقال العميد المعصم إن المجلس قام بتنفيذ حملة ضبط مخالفات المركبات والدراجات المُسببة للإزعاج والضجيج بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بهدف ضبط أمن الطريق وتقليل الوفيات والمحافظة على الممتلكات وسلامة مستخدمي الطريق، وضبط المخالفات المرورية، خاصة المُتعلقة بتركيب الإضافات لمحركات المركبات، والتي تكون مصدراً لإثارة الضجيج والقيام بالحركات الاستعراضية، والقيادة بطريقة متهورة، إضافة إلى تضخيم صوت الأجهزة الموسيقية وارتفاع صوت الراديو في المركبة أو الدراجة النارية، حيث تم ضبط 4057 مركبة ودراجة نارية مخالفة لقوانين السّير والمرور، نتيجة تزويدها بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها، وتسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية.

114 جائزة

وبيّن العميد المعصم رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، أن عدد الجوائز التي فازت بها مراكز الشرطة من العام 2017 وحتى نهاية العام الماضي بلغ 114 جائزة في مختلف الجوائز المحلية والعالمية.

16 آلية

كما قام المجلس باستحداث 16 آلية عمل خلال الفترة الماضية، منها آلية العمل في مراكز الشرطة الذكية، وإجراءات عمل قاعة الديلي بريف، وآلية تحويل الملفات بين مراكز الشرطة والنيابة، ومنصة الخدمات للدوائر الحكومية، ومسار رحلة التواصل مع الضحية، وآلية تسوية بلاغات الشيكات، وغيرها من الآليات الأخرى.

مشاريع تحسينية

وأشار العميد عبد الله خادم إلى أن مجلس مديري مراكز الشرطة قام بتنفيذ 10 مشاريع تحسينية خلال الفترة الماضية، ومنها مشروع رفع نسبة التغطية للدوريات في مناطق الاختصاص، وتحسين متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وخفض حوادث الدهس، وغيرها من المشاريع الأخرى.

وأوضح أن المجلس أجرى أيضاً 22 مشروعاً معرفياً، من أهمها مشروع مركز الخدمة الموحد على مستوى مراكز الشرطة، إلى جانب عقد 47 اجتماعاً منذ إنشاء المجلس.

مشروعات تطويرية

وقال إن مجلس مديري مراكز الشرطة أجرى العديد من المشاريع والخطط المستقبلية استعداداً للمراحل القادمة، حيث بلغ عدد المشاريع المستقبلية للمجلس 12 مشروعاً تطويرياً، من أبرزها زيادة الربط الإلكتروني مع الشركاء، وإنشاء قسم إسعاد السائحين، الدورية الذكية ذاتية القيادة، الخارطة الذكية، الحي الذكي، وغيرها من المشاريع الأخرى.

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