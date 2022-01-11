«محاكم دبي» تعقد اجتماعاً لمناقشة مستجدات العمل القضائي

المصدر: دبي - البيان

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عقدت اللجنة العليا للشؤون القضائية في محاكم دبي، اجتماعاً برئاسة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وذلك لمناقشة مستجدات العمل في النظام القضائي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة القضائية، ومنهم القاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، والقاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي راشد السميري رئيس محكمة الاستئناف بالإنابة، والقاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، والقاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية، والقاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية، والقاضي الدكتور عبد الله الشامسي رئيس المحكمة الجزائية، والقاضي أيوب أهلي رئيس المحكمة المدنية، والقاضي سالم القايدي رئيس المحكمة العقارية.

تطوير المنظومة

وأشار طارش عيد المنصوري، إلى أن اللجنة العليا للشؤون القضائية، تجسد الجهود الدؤوبة التي تبذلها محاكم دبي، في سبيل تطوير المنظومة القضائية، وتوفير خدمات قانونية تخدم المجتمع، موضحاً أن نطاق اختصاص اللجنة القضائية، يتمحور حول مراجعة ودراسة وإقرار المشاريع والمقترحات والمبادرات القضائية الجديدة.

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