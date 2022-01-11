سحب 49 مليون غالون من مياه الأمطار برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة أن مشاريع تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، التي نفذتها الدائرة خلال العام الماضي أسهمت في القضاء على العديد من نقاط تجمع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، والتي ساندت بدورها جهود فرق الطوارئ وعدد ساعات العمل.

وأشار إلى أن فريق طوارئ الأمطار بالدائرة، تمكن من سحب 48 مليوناً و833 ألف غالون من مياه الأمطار، التي هطلت على مناطق الإمارة خلال الأيام الماضية، وشملت الجهود سحب تجمعات المياه من 20 منطقة، كما تعاملت غرفة الطوارئ بالدائرة مع 250 بلاغاً من مختلف مناطق الإمارة عبر الرقم المجاني 8008118 ووسائل التواصل الاجتماعي والواتساب.

خطط

وأكد الحمادي أن الخطط المسبقة، التي تضعها الدائرة بالتعاون مع الجهات المختصة في دولة الإمارات حول تقلبات الطقس وهطول الأمطار أسهمت في توزيع الآليات وفرق الطوارئ بصورة احترافية، للتعامل المباشر مع الحالات الطارئة، وتشمل فرق الطوارئ بالدائرة 196 موظفاً موزعين بين (مهندسين- مشرفين- مراقبين- فنيين- سائقين – عمال)، بالإضافة لتشغيل 50 صهريجاً و40 مضخة بمختلف مناطق الإمارة، والتي تمثل النقاط الساخنة، لضمان عدم تجمع المياه في المناطق السكنية المنخفضة والطرقات الحيوية، وتحقيق السيولة المرورية.

وأشار إلى أن دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة ممثلة في مؤسسة الأشغال، أنجزت خلال الأيام الماضية مشروع شبكتي تصريف مياه الأمطار في منطقة المعيريض والحصن، وفق نظام صرف متكامل ومستدام لتجميع مياه الأمطار، والاستفادة منها في مشاريع ري المسطحات الخضراء، حيث أسهما بالقضاء على ظاهرة تجمع المياه وعرقلة حركة سير المركبات.

وأضاف: وفي منطقة المعيريض تم إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية في منطقة المعيريض، حيث تم الانتهاء من إنشاء خزان جديد بسعة 70.814 غالوناً من المياه، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بتمديد شبكة لتصريف المياه بطول 1.2 كيلو متر، كما تم الانتهاء من إنشاء شبكة تصريف المياه الجديدة بطريق كورنيش القواسم، بطول أكثر من 4.5 كيلو مترات، لتحقيق الانسيابية المرورية والحفاظ على الأصول والممتلكات العامة للإمارة.

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