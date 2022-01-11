«كهرباء دبي» تدشن 1310 محطات توزيع جهد 11 كيلوفولت خلال 2021

المصدر: دبي- البيان

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دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 1310 محطات توزيع جديدة جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي، خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021. وتركزت هذه المحطات في مناطق «حدائق محمد بن راشد»، و«مدينة المطار»، و«وادي الصفا»، و«اليفرة»2، وتضمن العمل على هذه المحطات 601,917 ساعة عمل، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة.

معايير عالمية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز البنية التحتية المتطورة والمرافق الخدمية في إمارة دبي، وفق أعلى المعايير العالمية، وباستخدام أحدث أدوات استشراف المستقبل وأفضل التقنيات الرقمية والذكية، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة على الكهرباء والمياه في الإمارة، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي.

وأسهمت البنية الرقمية المتطورة للهيئة واعتمادها لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية كالذكاء الاصطناعي، والطائرات الروبوتية، وتخزين الطاقة، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء والعديد غيرها، في دعم جهودنا للمحافظة على مكتسباتنا وإنجازاتنا، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم بأسره نتيجة جائحة كوفيد 19».

79 محطة

من جهته، أوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة، أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 79 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 11 كيلوفولت إلى 41,722 محطة، وتواصل الهيئة جهودها الحثيثة، لمتابعة عملها وفق الخطط الموضوعة مع تطبيق أعلى التدابير والإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كوفيد 19، وضمان توفير إمدادات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والموثوقية والاعتمادية.

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