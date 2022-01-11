«ميدلاب الشرق الأوسط» حدثاً مستقلاً 2023 استجابة للجهات العارضة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة إنفورما ماركيتس، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، أن المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا لصناعة المختبرات سيعود ليكون حدثاً مستقلاً في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 فبراير 2023، وذلك نتيجة الطلب غير المسبوق من قبل الجهات العارضة لنسخة 2022 من المعرض، والتي ستقام في الفترة الممتدة من 24 إلى27 يناير 2022 على أرضية مركز دبي التجاري العالمي.

وتمت إقامة كل من معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط حدثاً مشتركاً في 2021 نتيجة تفشي كوفيد19 .

ومن المتوقع أن تستقبل نسخة 2022 من معرض ميدلاب الشرق الأوسط أكثر من 400 عارض وبزيادة 100٪ على نسخة عام 2021، ومن بين الشركات التي تم تأكيد مشاركتها رسمياً كل من: روش، سيمنز، بيكمان كولتر، أبوت، بيوميرو، ميندراي، والتي من المتوقع أن تزيد إلى أكثر من 500 شركة في عام 2023 بالإضافة إلى زيادة أعداد الجهات العارضة فقد زادت أعداد أجنحة الدول أيضاً من 9 أجنحة في نسخة عام 2021 إلى 10 أجنحة في نسخة عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 14 جناحاً في نسخة عام 2023.

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