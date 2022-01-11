«الموارد البشرية» تدعو المنشآت للالتزام بنظام حماية الأجور

المصدر: (دبي - وام)

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دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام بسداد أجور العاملين لديها من خلال «نظام حماية الأجور» وفي المواعيد المقررة.

وأكد ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، أن التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها من شأنه تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها ويسهم إلى حد كبير في زيادة إنتاجية العامل لا سيما في ضوء حصوله على أجره في الموعد والقدر المحدد.

وأكد حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على بناء علاقات متوازنة ومستقرة بين أصحاب العمل والعمال ترتكز على التراضي والشفافية وفقاً للعقود المبرمة بينهم، والتي يأتي في مقدمتها حق العامل في الحصول على أجره نظير التزامه بأداء مهامه الوظيفية وهو الأمر الذي يعزز من الممارسات القانونية في سوق العمل بالدولة.

وأشار العوبد إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور تمكن أصحاب العمل من الإيفاء بالتزاماتهم حيال العاملين لديهم بأسهل الطرق.

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