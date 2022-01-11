لجنة المرافق بـ «الوطني الاتحادي» تناقش سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية

المصدر: دبي-وام

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واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي ترأسه سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، بحضور ممثلي مجلس المرور الاتحادي.

حضر الاجتماع، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وأحمد عبدالله الشحي، وخلفان راشد الشامسي، وسهيل نخيره العفاري، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال سعيد العابدي، إن اللجنة وجهت العديد من الاستفسارات لممثلي مجلس المرور الاتحادي، وركزت على الصعوبات والتحديات التي تواجههم في التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية خاصة مشاريع الطرق.

مناقشة

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية ضمن المحاور التالية: دور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق استدامتها، وشبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية والمباني الاتحادية.

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