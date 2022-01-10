الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة

المصدر: دبي - البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الإمارات، في الأيام المقبلة على النحو التالي:

الثلاثاء:

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس:

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة:

الطقس: ضباب صباحاً على مناطق متفرقة – صحو إلى غائم جزئياً تميل درجات الحرارة للارتفاع ً.

الرياح: شمالية غربية وشمالية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت:

الطقس: رطب على المناطق الساحلية صباحاً – مغبر وغائم جزئي يصبح غائماً تدريجياً من بعد الظهر والمساء خاصة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر والبحر مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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