الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الإمارات، في الأيام المقبلة على النحو التالي:
الثلاثاء:
الطقس: ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء:
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً.
الرياح: شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس:
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً.
الرياح: شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة:
الطقس: ضباب صباحاً على مناطق متفرقة – صحو إلى غائم جزئياً تميل درجات الحرارة للارتفاع ً.
الرياح: شمالية غربية وشمالية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت:
الطقس: رطب على المناطق الساحلية صباحاً – مغبر وغائم جزئي يصبح غائماً تدريجياً من بعد الظهر والمساء خاصة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر والبحر مع فرصة سقوط أمطار.
الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.