تمرين "درع الإمارات المشترك - 50" يواصل فعالياته

المصدر: وام

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تواصلت فعاليات تمرين "درع الإمارات المشترك - 50" في الاتجاه الغربي من المسرح البحري لدولة الإمارات، و التي تستمر حتى 14 يناير الجاري ضمن سلسلة تمارين عملياتية مجدولة للعام 2022 بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة بجميع وحداتها الرئيسية.

شهد تمرين درع الإمارات المشترك- 50، اليوم، تنفيذ عمليات واسعة للقوات المنقولة جواً لوحدات من القوات البرية وحرس الرئاسة علي موجات متتالية ومتزامنة علي عدة أهداف منتخبة.

وقامت هذه الوحدات بتنفيذ عمليات الدفاع عن أهدافها و بالتزامن مع عمليات القوات المنقولة جواً تم تنفيذ عمليات حماية لهذه القوات من قبل مقاتلات القوات الجوية و الطيران المشترك.. كما تم تنفيذ عمليات إسناد لوجستي بحري وجوي لدعم عمليات القوات المنقولة.

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