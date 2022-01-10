طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً ورطب ليلاً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10إلى 20 تصل إلى 30 كم/س أحياناً.

الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:48 والمد الثاني عند الساعة 19:47والجزر الأول عند الساعة 14:24 والجزر الثاني عند الساعة 01:26 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:23 والمد الثاني عند الساعة 04:37 والجزر الاول عند الساعة 11:40 والجزر الثاني عند الساعة 22:59 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 15 85 35

دبي 25 16 80 35

الشارقة 25 13 85 35

عجمان 24 16 80 40

أم القيوين 24 13 85 35

رأس الخيمة 25 14 85 35

الفجيرة 24 16 80 40

العين 25 14 85 30

ليوا 25 13 90 40

الرويس 22 12 85 50

السلع 23 13 90 35

دلما 22 16 80 50

طنب الكبرى 23 17 80 35

طنب الصغرى 23 17 80 35

أبو موسى 23 17 80 35 .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز