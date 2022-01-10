"اديك" تستطلع الآراء حول نموذج التعليم للأسبوع المقبل

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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استطلعت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي "اديك" آراء أولياء الأمور عبر رسائل نصية، وإيميلات مرسلة من جانب المدارس حول نموذج إعادة فتح المدارس الأسبوع المقبل، والاختيار بين التعليم عن بعد، او التناوب بالحضور المدرسي "أسبوع صفي، وآخر في المنزل عن بعد"، أو الحضور الصفي الكامل، مع إيجاد خيارات بديلة في حال لم يتوفر الحضور الصفي الكامل، يذكر أن جميع المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي يتلقوا التعليم عن بعد لمدة أسبوعين بداية من 3 يناير الجاري وحتى الجمعة 14 للشهر نفسه.، بناء على التعليمات الصادرة من لجنة إدارة الأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي.

ويهدف الاستبيان إلى معرفة أراء أولياء الأمور وذويهم عن النموذج التعليمي المناسب بداية من الأسبوع المقبل، وينتهي غداً، بغرض المشاركة الإيجابية ومساعدة صانع القرار في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ووجه الاستبيان سؤاله الأول حول نموذج التعليم المفضل خلال الأسابيع القليلة القادمة، مع إمكانية تغييره وإرسال الطلبة إلى المدارس بعد 31 يناير، وقد شمل اختيارات نماذج التعليم عن بعد، والتناوب، أسبوع في المدرسة وآخر في المنزل ، وعودة تدريجية للفئات العمرية يكون الفاصل بينها أسبوع، او العودة الكاملة لنموذج التعليم الصفي.

كما وجه الاستبيان سؤالاً حول إذا لم يكن خيار التعليم الصفي متاحاً، فما الخيار المفضل؟ والاختيار بين التعليم عن بعد، أو التناوب بالأسابيع، او عودة تدريجية للفئات العمرية يكون الفاصل بينهما أسبوع.

وقد راعى الاستبيان الظروف الخاصة بأولياء الأمور وذويهم ومدى قدرتهم على إدارة التعليم أونلاين، حيث أكد على الإجابة بنعم إذا كان العمل يوفر خيار العمل عن بعد، او وجود عامل مساعد في المنزل لمساعدة الأطفال، أو إذا كان كبيراً ويحتاج إلى إدارة دروسه دون الاحتياج إلى إشراف.

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