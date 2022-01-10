قراء «البيان»: التوعية وتغليظ العقوبة للحد من السلوكيات الخاطئة

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ذهب معظم قراء «البيان» خلال الاستطلاع الذي أجرته «البيان» إلى أن الحد من الممارسات السلبية لقائدي المركبات في المناطق البرية الطبيعية يتمثل في تشديد العقوبات، بينما ذهب البقية إلى أن الحد منها يكمن في زيادة التوعية.

ورأى 54% من قراء الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن تغليظ العقوبة كفيل بتطويق الممارسات الخاطئة، في حين رأى 31% أن زيادة التوعية تسيطر على هذه المغامرات غير المحسوبة، وطالب 15% بتكثيف الدوريات الشرطية والمختصة بحماية البيئة، في حين أكد 40% من قراء «البيان» على صفحة «تويتر» أهمية تغليظ العقوبة، بينما أوصى 40% بأهمية زيادة التوعية، و15% بتكثيف الدوريات.

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