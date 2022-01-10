طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: (أبوظبي- وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية /‏ 15 إلى 25، قد تصل إلى 30 كم/‏س أحياناً.

الموج في الخليج العربي خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:31، والمد الثاني عند الساعة 07:48، والجزر الأول عند الساعة 12:55، والجزر الثاني عند الساعة 00:41.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:53، والمد الثاني عند الساعة 03:44، والجزر الأول عند الساعة 10:33، والجزر الثاني عند الساعة 21:11.

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