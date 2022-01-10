دبي تستضيف بعد غد أكبر تجمع إقليمي لأطباء الأنف والحنجرة

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي بعد غدٍ (12 يناير الجاري) أكبر تجمع في الشرق الأوسط لأطباء الأنف والأذن والحنجرة من خلال استضافتها المؤتمر الـ11 للرابطة العربية لأطباء الأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات التواصل ومؤتمر الإمارات الـ12 للأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات البلع والتواصل في فندق انتركونتننتال فستيفال سيتي بحضور 1500 من نخبة العلماء والأطباء والمتخصصين والمسؤولين وممثلي الجمعيات الطبية العربية والعالمية المتخصصة.

وأكد الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة رئيس شعبة الأنف والأذن والحنجرة في جمعية الإمارات الطبية أهمية الحدث الذي بات يعد من أكبر المؤتمرات المتخصصة في المنطقة لافتاً إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة الخاصة بفيروس كورونا.

وأوضح أن الحدث الذي يستمر 3 أيام سيناقش عدداً من المحاور المتعلقة بأمراض الأنف والأذن والحنجرة كافة وأحدث المستجدات العالمية في هذا المجال ومشكلات الغدد اللعابية واستخدام المناظير في العمليات الجراحية للأنف والجيوب الأنفية وجراحات قاع الجمجمة من خلال الأنف واضطرابات التخاطب وصعوبات البلع.

وقال: إن الحدث يبحث الطرائق الحديثة في عمليات الأنف من الناحية التجميلية والوظيفية وانقطاع التنفس أثناء النوم والشخير وأحدث الطرائق التشخيصية والعلاجية في هذا المجال وغير ذلك من المحاور الأخرى.

وأضاف: سيقام على هاش المؤتمر 5 ورش تدريبية على رؤوس بشرية تم إحضارها خصيصاً من الولايات المتحدة لتدريب الأطباء على جراحات الأذن الدقيقة وجراحات القوقعة واستخدام المنظار الجراحي في علاج الأنف والجيوب الأنفية وذلك في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية فضلاً عن عقد ورشتي عمل بعد انتهاء المؤتمر في جامعة الشارقة عن جراحات الأنف التجميلية وانقطاع التنفس والشخير. وسيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب للمستلزمات والتجهيزات الطبية تشارك فيه أكثر من 30 شركة عالمية من داخل الدولة وخارجها.

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