«الشارقة الجراحي» يستخدم الروبوتات في إجراء العمليات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور نبيل سليمان، مدير معهد الشارقة الجراحي بجامعة الشارقة لـ«البيان»، أن معهد الشارقة للجراحة «SSI» ومنذ افتتاحه في 2010 درب أكثر من 28 ألفاً و181 طبيباً وممرضاً وأخصائياً في الرعاية الصحية، كما أجرى أكثر من 2000 دورة إكلينيكية وجراحية ودعم الحياة، لافتاً إلى أنه يتم توظيف أفضل الروبوتات لتمكين الجراحين من إجراء الجراحة بدقة وبأقل تأثير ممكن على المريض، فالمعهد يركز على التطور التكنولوجي من خلال توفير الخبرات للطلبة والجراحين.

شراكة

وقال: إن المعهد يعتبر مرفق تدريب على أحدث طراز لأخصائيي الرعاية الصحية في المنطقة، كما يعد إحدى أفضل منشآت التدريب في الشرق الأوسط لتعزيز التدريب والكفاءة السريرية المخصصة لأخصائيي الرعاية الصحية، حيث تم تأسيسه كمشروع شراكة بين جامعة الشارقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والكلية الملكية للجراحين «RCS» وجمعية القلب الأمريكية «AHA»، بهدف تنفيذ برامج تدريب استراتيجية لتحسين جودة الصحة والرعاية في المنطقة ولضمان أعلى معايير سلامة المرضى مقارنة بـ«هامبورغ وسينسيناتي ومراكز تدريب بريسبان».

وأضاف: إن المعهد يلتزم بتمكين الجراحين من التحقق والحفاظ على أعلى معايير الممارسات الجراحية ورعاية المرضى، بالإضافة إلى توفير خبرة واسعة وعالية الجودة لاستيعاب نتائج التعلم، حيث تم تجهيزه بمرافق جراحية عالية الجودة للتنظير البطني والتنظير الداخلي باستخدام المختبر الجاف ومنصات الواقع الافتراضي، مبيناً أن المعهد ينظم العديد من البرامج المختلفة التي تستهدف طلاب الطب.

جراحون مختصون

وأوضح أنه منذ افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المعهد في مايو 2010، تم تدريب أكثر من 28181 طبيباً وممرضاً وأخصائياً في الرعاية الصحية وطلاب الطب من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والهند وباكستان، بالإضافة إلى بعض البلدان الأفريقية والأوروبية، حيث يقوم بعملية التدريب جراحون ومختصون في الرعاية الصحية بأحدث التقنيات الجراحية، كما أجرى المعهد أكثر من 2000 دورة إكلينيكية وجراحية ودعم الحياة.

روبوتات

وبين مدير المعهد أنه يتم توظيف أفضل الروبوتات لتمكين الجراحين من إجراء الجراحة بدقة، وبأقل تأثير ممكن على المريض، ما يؤكد أن المعهد يركز على التطور التكنولوجي من خلال توفير الخبرات للطلبة والجراحين.

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