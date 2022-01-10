360 اجتماعاً لتبادل الخبرات نفذتها «أشغال الشارقة» العام الماضي

المصدر: الشارقة – البيان

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نظمت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، عدداً من الاجتماعات الافتراضية والحضورية مع دوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاعين العام والخاص خلال العام المنصرم.

وذلك تنفيذاً لخطة المقارنات المعيارية التي تهدف الدائرة من خلالها لتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال، ونظمت أكثر من 16 مقارنة معيارية مع جهات رائدة حكومية، بالإضافة إلى 360 من الاجتماعات الافتراضية والحضورية مع دوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاعين العام والخاص خلال عام 2021، بالإضافة إلى جهات وهيئات إقليمية من خارج الدولة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لخطة المقارنات المعيارية التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة، والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأكدت المهندسة هند ناصر، مدير مركز التخطيط الاستراتيجي والجودة دور هذه الاجتماعات في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير، حيث يعتبر العمل على التنمية العمرانية إحدى المهام الرئيسية للدائرة، للوصول لرؤيتها بإعمار حضاري مستدام وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في إدارة وتطوير المشاريع العمرانية ومشاريع الخدمات العامة للبنية التحتية وفق أفضل المعايير والممارسات بما يلبي طموحات مجتمع الإمارة من خلال الاستثمار الأمثل للموارد وفق أعلى المعايير.

محطة

وبينت أن تبادل اللقاءات والاجتماعات يعتبر محطة مهمة لتوطيد التعاون وتبادل الرؤى بين مختلف الأطراف. كما أكدت أن تبادل الزيارات يأتي في إطار حرص أشغال الشارقة على تعزيز العلاقات المختلفة وتسريع عمليات التطوير ومنظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمجتمع.

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