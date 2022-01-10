150 ألف مكالمة تلقتها «أمان» بشرطة أبوظبي 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت خدمة «أمان» في إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، 150 ألف مكالمة لبلاغات تقدم بها الجمهور خلال العام 2021.

وأوضح العميد الدكتور سلطان عبيد النعيمي مدير إدارة المعلومات الأمنية: أن خدمة «أمان» تهدف إلى إشراك المواطنين والمقيمين في المحافظة على أمن واستقرار المجتمع، وتسهم في تعزيز الإجراءات الوقائية لـ «كوفيد 19» من خلال تلقي المعلومات ودعم الجهات والشركاء.

أهداف

وذكر: أن الخدمة تسعى إلى مجموعة من الأهداف، هي: الإسهام في رفع مستوى الأمن والأمان، وتحقيق أولوية مكافحة الجريمة والوقاية منها، ونشر الوعي وزيادة مستوى الحس الأمني لأفراد المجتمع، وتعزيز مفهوم مسؤولية الأمن من مسؤولية الجميع، وتوفير قناة أمنية عالية السرية وسهلة لإيصال المعلومة.

وأشار إلى أن «أمان» قناة أمنية تعمل بحرفية عالية على مدار الساعة وطوال أيام السنة لتوفر للجمهور الإدلاء بأي معلومة أمنية، مجتمعية، مرورية أو أخرى، تسهم في الحد من الجرائم واكتشافها، كما أنها تسهم في نشر الوعي وزيادة مستوى الأمن والأمان في الدولة.

وذكر: أن الخدمة تضمن الحفاظ على سرية وهوية مقدم المعلومة، عند تقديم المبلغ للمعلومة الأمنية التي لديه باللغات العربية، والإنجليزية، والآسيوية ومن خلال التواصل عبر 6 قنوات للتواصل مع الخدمة عبر هاتف 8002626، والاتصال الدولي عبر الرقم 009718002626، والرسائل النصية 2828، والتطبيق الذكي ADPolice

والموقع الإلكتروني: https:/‏‏/‏‏www.adpolice.gov.ae/‏‏ar/‏‏aman/‏‏Pages/‏‏default.aspx

والبريد الإلكتروني: aman@adpolice.gov.ae.

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