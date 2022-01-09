محمد بن راشد يعتمد 6 تشريعات لتنظيم عمل غرف دبي وتشكيل مجالس إداراتها

المصدر: البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ستة تشريعات لتنظيم عمل غُرَف دبي وتشكيل مجالس إداراتها، تضمنت مرسوماً بإنشاء "غرف دبي" لتحل محل "غرفة تجارة وصناعة دبي"، ومرسوماً بتعيين جمعة الماجد رئيساً فخرياً لها.

وتضمنت الحزمة مراسيم بتشكيل مجلس إدارة "غرف دبي" برئاسة عبد العزيز عبد الله الغرير، ومجلس إدارة "غرفة تجارة دبي"، ومجلس إدارة "غرفة دبي للتجارة العالمية" برئاسة سلطان أحمد بن سليم، ومجلس إدارة "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" برئاسة عمر سلطان العلماء، وذلك حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر».

وتعكس المراسيم الرؤية الاقتصادية المتفردة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، لاسيما في ظل ظهور قطاعات وأنماط اقتصادية مستجدة تستلزم تغييراً جوهرياً في آلية عمل غرف التجارة بمفهومها التقليدي.

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