عبدالله بن زايد يبحث هاتفياً مع وزيرة خارجية النرويج تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع أنيكين هويتفيلد وزيرة خارجية مملكة النرويج علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات كافة بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا المرتبطة ببرنامج عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تترأسه مملكة النرويج خلال الشهر الجاري فيما تشغل دولة الإمارات عضوية المجلس للفترة 2022 - 2023.

واستعرض سموه وأنيكين هويتفيلد الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعياتها على مختلف المستويات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات ومملكة النرويج والحرص على تطوير آليات التعاون والتنسيق في العديد من المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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