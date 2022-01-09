440.000 دولار تحققها «لنجعل شتاءهم أدفأ» في يومها الأول

المصدر: (دبي - أسامة أحمد)

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في اليوم الأول من أيام مبادرة «لنجعل شتاءهم أدفاً» التي أطلقتها حملة «أجمل شتاء في العالم» في دولة الإمارات بهدف دعم الأسر اللاجئة والنازحة والأقل حظاً في الوطن العربي وأفريقيا، والتي تستقبل التبرعات من خلال بث حي يقدمه اليوتيوبر «أبو فلة» من وسط مدينة دبي، بلغ إجمالي التبرعات أكثر من 440 ألف دولار، تستفيد منها أكثر من 3600 عائلة، في حين بلغ إجمالي المتبرعين أكثر من 23 ألف متبرع.

وتستمر الحملة بالتعاون مع «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» و«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» و«الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام» حتى تحقق أهدافها بجمع 10 ملايين دولار لمصلحة 100,000 عائلة تعاني برد الشتاء.

مساعدة الأشقاء

وقال اليوتيوبر حسن سليمان الشهير باسم «أبو فلة» لـ«البيان»: تأتي مشاركتي في الحملة لقناعتي بأهمية دعم الأعمال الخيرية والإنسانية والمبادرات التي تدخل السعادة قلوب الناس، لافتاً إلى أهمية جمع الأموال لمساعدة الأشقاء العرب والأفارقة المحتاجين للدعم والمساعدة في فصل الشتاء.

وأشار إلى حرصه الدائم على المشاركة في الحملات الخيرية والإنسانية والأعمال التي تجعله فخوراً بنفسه، مشيراً إلى أن هذه الحملة الخيرية تعد أكبر وأقوى حملة يشارك فيها لجمع مبلغ 10 ملايين دولار، منوهاً بأن الحملة تجد تفاعلاً كبيراً في قناته التي يتابعها أكثر من 22 مليون شخص في العالم، الأمر الذي يجعله متحمساً لبذل مزيد من الجهد لعمل الخير ومساندة المبادرات الإنسانية العالمية.

ولفت إلى أهمية تقديم المساعدة للمحتاجين للدعم والمساندة وتوفير احتياجاتهم في فصل الشتاء والذين يعيشون في الخيام.

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