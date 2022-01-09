«أبو فلة» ينشر الأمل ويتابعه ملايين الشباب على «يوتيوب»

المصدر: (دبي - البيان)

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يشكل اليوتيوبر حسن سليمان المعروف باسم «أبو فلة» شخصية مؤثرة ومميزة على مستوى صناع المحتوى الرقمي، فقناته على «يوتيوب» هي الأكبر بين الشباب من محبي ومتابعي الألعاب الإلكترونية في المنطقة العربية، وهي بين الأسرع نمواً عالمياً، ويمزج فيها بين أسلوبه المرح والمبتكر في عرض الألعاب الإلكترونية وبين شخصيته واهتماماته اليومية.

وفي مقدمة اهتماماته صنع الأمل وإحداث التغيير نحو الأفضل في حياة الملايين من متابعيه. فرادة المحتوى وجاذبيته وطرق تقديمه، ليست الأسباب الوحيدة التي تجمع الشباب حول «أبو فلة»، فهناك قبل كل شيء الحس الإنساني الراقي والقيم الأصيلة التي يتمتع بها اليوتيوبر الشهير المعروف بحملاته الخيرية التي ينفذها بشكل دوري، وكان آخرها نهاية عام 2021 عندما تعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء، وتمكن من جمع مليون دولار عبر بث مباشر ومستمر جذب أنظار العالم.

كما سبق لـ«أبو فلة» أن أطلق حملات مماثلة جمع من خلالها تبرعات لبناء مساجد وآبار مياه في أفريقيا، كما أطلق حملات مماثلة لمشاريع كفالة أيتام وقام كذلك بتوزيع أجهزة إلكترونية على المحيطين به في أكثر من مناسبة.

يعيش «أبو فلة» ويعمل في دبي، أما «أبو فلة» فهو اسم قناته الشهيرة على «يوتيوب»، وتعكس التسمية الطريقة التي يقدم من خلالها محتواه، والتي تعتمد على المرح وخفة الظل، ما يجذب إليه الكثير من الشباب على امتداد العالم العربي.

«أبو فلة» من مواليد عام 1998 وقد بدأ مسيرته على يوتيوب عام 2016، وشهدت قناته منذ ذلك الحين نمواً لا نظير له في المنطقة العربية، لتجمع حتى الآن قرابة 23 مليون مشترك مع أكثر من 2.7 مليار مشاهدة، لتكون بذلك الأكبر بدون منازع بين قنوات صنّاع المحتوى العرب في مجال ألعاب الفيديو.

ولا يقتصر حضور «أبو فلة» على موقع «يوتيوب»، إذ يتابع أكثر من 6.2 ملايين شخص حسابه على موقع «إنستغرام»، في حين يقترب عدد متابعيه على «تويتر» من حاجز 900 ألف متابع.

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