384342 ساعة تدريب أنجزتها شرطة دبي العام الماضي

المصدر: (دبي- البيان)

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أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن الإدارة العامة للتدريب أحدثت نقلة نوعية في تطوير العاملين في المجالات الجنائية والمرورية والإدارية، عبر تبني الأفكار الإبداعية في عملية التدريب والتعليم المستمر لرجل الأمن. حيث تم إنجاز 384342 ساعة تدريب خلال عام 2021.

ولفت إلى حرص الإدارة على تدريب وتطوير الكوادر، وفق أحدث الممارسات الشرطية والعلمية، وتطوير قدراتهم، من خلال تزويدهم بالمعارف والأساليب، التي تمكنهم من القيادة الفعالة لمجريات العمل الأمني والشرطي التخصصي والميداني.

وأوضح أن الإدارة العامة للتدريب تُسهم في تحقيق مؤشرات الأداء الشرطي، عبر رفع مستوى الكفاءة، ورفع نسبة الاستجابة، والإحساس بالأمن، مؤكداً أن أولويات الاستراتيجية في المؤسسات الأمنية تتمثل في الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وتأهيله بأحدث المعارف والنظريات العلمية والتطبيقات العملية، بما يضمن استباق الجريمة بأشكالها وصورها وأساليبها المتطورة باستمرار مع تطور الحياة، وضمان تحديث المعلومات لمواكبة المستجدات.

جاء ذلك خلال اطلاع اللواء العبيدلي على سير العمل في الإدارة العامة للتدريب، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب، ونائبه العقيد أحمد بن مرداس، والرائد الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم رئيس قسم التفتيش، والرائد جاسم محمد الحمادي، رئيس قسم ترشيد الطاقة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من الضباط.

واطلع العبيدلي على مشاريع الإدارة العامة للتدريب والخطة الاستشرافية، ومحاور خطة التدريب السنوية الخاصة بالجانب المروري والجنائي والإداري والأمني والأزمات والكوارث والمشاريع المستقبلية، كما ناقش خطة التدريب لهذا العام، وأهمية البرامج التدريبية المصممة بناء على احتياجات شرطة دبي، بما يجعل منها عملية متكاملة تُخّرج أفراداً مؤهلين قادرين على التعامل مع مختلف التحديات، التي تواجههم في مسار عملهم اليومي.

مؤشرات

كما اطلع اللواء العبيدلي على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للتدريب، والتي تمثلت في الرضا العام عن عمليات التدريب، والذي بلغ 96% في عام 2021، في حين بلغ مؤشر نسبة البرامج التدريبية، التي تم تطويرها وتحسينها 100%، وبلغ معدل الساعات التدريبية لكل موظف 17.1%، في حين كان المستهدف 12.8%، وبلغت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم بدون تكرار 53.3%، ونسبة قياس أثر التدريب 96%.

مركز التدريب الذكي

واستمع العبيدلي إلى شرح حول إحصاءات مركز التدريب الذكي، حيث بلغ عدد المواد التدريبية التفاعلية 115 مادة، و6 تخصصات و25 خاصية وإجمالي المستفيدين 22432 مستفيداً، وبلغت نسبة التحول الذكي 100%.

كما استمع إلى شرح حول نتائج التدريب في عام 2021، حيث بلغت الساعات التدريبية 384342 ساعة، في حين بلغ عدد المتدربين بدون تكرار 11914 متدرباً، والمتدربين بتكرار 56438 متدرباً.

100 % سعادة

واطلع اللواء العبيدلي على البرامج والمبادرات التي حققت السعادة للموظفين بنسبة 100%، ومنها مبادرة لبيه لخط الدفاع الأول، رسائل الشكر، وبرنامج التحفيز، ومبادرة أقابلك، زيارة المريض، التكريم الدوري، وغيرها من المبادرات والبرامج الأخرى.

كما اطلع على أهم إنجازات الإدارة العامة للتدريب في الفترة الماضية، ومنها الحصول على 22 شهادة تسجيل مصنفات حقوق الملكية الفكرية، والحصول على المركز الأول في السعادة الوظيفية بنسبة 100% لعامين متتاليين، والحصول على جائزة أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية ضمن جائزة القائد، والمركز الأول في جائزة المشاريع المعرفية فئة الست نجوم، والمركز الأول في نسبة الرد على المراسلات الخارجية.

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