تعاون بين «الشارقة للضمان الاجتماعي» و«الإمارات للمتقاعدين»

المصدر: الشارقة - البيان

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في إطار تعزيز التعاون بين صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وجمعية الإمارات للمتقاعدين استقبل محمد عبيد راشد الشامسي المدير العام للصندوق وفداً من جمعية الإمارات للمتقاعدين برئاسة عبيد حديد الخميسي رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الجمعية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بجانب حضور عدد من مديري الإدارات في الصندوق وذلك في الاجتماع الذي عقد في مقر الصندوق في مدينة الشارقة.

وفي مستهل الاجتماع أبدى محمد عبيد راشد الشامسي ترحيبه بوفد جمعية الإمارات للمتقاعدين وأثنى على جهودهم المستمرة في إيلاء المتقاعدين أوجه الاهتمام وتوفير الخدمات التي تعزز من وجود المتقاعدين في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.

وأكد أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يرحب بالتعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والمدنية كافة بما فيها جمعية الإمارات للمتقاعدين التي لها جهودها في ما تحمله من آمال وطموحات المتقاعدين مشيراً إلى أن الصندوق يرحب بتلك الزيارة التي ستفتح آفاقاً من التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة.

وأوضح الشامسي في الاجتماع أن الصندوق يعمل وفق رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتحقيق تطلعاته في توفير الحياة الكريمة للمواطنين ولذا يعمل بالشراكة مع المؤسسات المعنية كافة على وحدة الهدف الوطني المشترك من أجل تحسين جودة الحياة للأجيال الحاضرة وللمتقاعدين وما يرسخ من أدوارهم وتحسين ظروف معيشتهم.

بدوره أثنى عبيد حديد الخميسي على رؤية صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وما يبذله من أدوار لها أهميتها في إمارة الشارقة عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الاهتمام بشريحة المتقاعدين والتي تتكامل مع رؤية الجمعية في السياق ذاته.

وأوضح أن الصندوق يعمل مظلة تأمينية تخدم شريحة المؤمن عليهم وتجربتها تعد من أثرى التجارب التأمينية.

وأشار إلى أن جمعية الإمارات للمتقاعدين وفي سياق التواصل مع المؤسسات المعنية كافة المحلية والاتحادية على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للتعاون والتنسيق بما يحقق الرؤية المشتركة للجانبين في خدمة شريحة المتقاعدين.

بعدها جرى مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والتأكيد على فتح آفاق من التعاون المشترك وتنظيم المبادرات والأعمال المشتركة بما يحقق الأهداف العليا.

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