الفجيرة تستعد لاستضافة المؤتمر 16 للثروة المعدنية

المصدر: (الفجيرة-البيان)

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استقبلت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وفداً ضم المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبُنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول وأحمد الكعبي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية ويوسف آل علي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والماء وطاقة المستقبل.

وكان في استقبال الوفد محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموارد الطبيعية والمهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة.

واستعرضت المؤسسة للوفد الزائر تجربتها وأفضل مبادراتها ومشاريعها التطويرية المطبّقة في القطاع التعديني بإمارة الفجيرة، وأبرز جهودها وعملياتها للإرتقاء بالأنظمة المقدّمة في هذا المجال، حيث تُعدّ المؤسسة نموذجاً يحتذى به من خلال الاعتماد على أحدث الأجهزة والتقنيات وإجراء البحوث والدراسات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في الإمارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استضافة إمارة الفجيرة للمؤتمر العربي الدولي السادس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له والذي سيعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله بالفترة ما بين 22-24 فبراير المقبل 2022، والإطلاع على آخر المستجدات والاستعدادات لاستضافة الحدث الهام، وتم خلال الزيارة مناقشة عدد من الخُطط التي سيتم تطبيقها مستقبلاً في ضوء آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين الأطراف وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة في القطاع التعديني وتنمية الاستثمارات في القطاع بما ينسجم مع مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً.

وتناولت الزيارة التعرّف على مشروع «مختبر الابتكار» الذي يأتي استشرافاً للمستقبل واستعداداً للخمسين بما يتضمنه من تقنيات حديثة وذكية من الطائرات بدون طيّار «الدرون» والخريطة الذكيّة لإمارة الفجيرة وغيرها من الأنظمة المتطورة التي تواكب تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية للدولة بشكل عام و لإمارة الفجيرة على وجه الخصوص.

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