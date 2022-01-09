5822 معاملة تنجزها «الهوية» في أول يوم جمعة عمل

المصدر: (أبوظبي- وام)

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قدمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مختلف خدماتها في أول جمعة عمل لكافة شرائح المتعاملين، في ظل تطبيق القرار الحكومي لنظام أسبوع العمل الجديد في الدولة، حيث أجرت الهيئة 38,371 عملية، تنوعت بين خدمات الإقامة وشؤون الأجانب والهوية والجنسية وجوازات السفر.

وتفصيلاً، استقبلت الهيئة 5822 متعاملاً عبر مختلف إدارات ومراكز سعادة المتعاملين، شكّل زوار المراكز، ما نسبته 15.1 % من جملة الخدمات، فيما أنجزت الهيئة 32,549 معاملة، بواقع 84.9 % من الطلبات المقدمة إلكترونياً عبر الأنظمة، من خلال بوابة الخدمات الذكية والتطبيق الذكي للهيئة، والتي جسدت الشريحة العظمى من إجمالي العمليات المنجزة.

وأوضحت الهيئة أن حزمة الخدمات الاستباقية المتاحة، حققت الوعي الأمثل للمتعاملين تجاه إدراك الأوقات المقررة بشأن تجديد الوثائق وغيرها، على النحو الذي عزز من تلبية تطلعات المتعاملين، في حين أكدت استمرارية التطوير لتعزيز تجربة مختلف شرائح المجتمع، بهدف تحقيق الريادة النوعية، عبر منظومة تقديم الخدمات في الهيئة.

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