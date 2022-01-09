تواصل الاستعدادات لانطلاق مهرجان الظفرة 12 الجاري

المصدر: (الظفرة - وام)

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تتواصل الاستعدادات لانطلاق مهرجان الظفرة 12 يناير الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. ويستمر مهرجان الظفرة حالياً في تركيب الشريحة الإلكترونية «الترصيص» للإبل المشاركة وسط إقبال كبير من مُلاك الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل في موقع مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة.

ويتواصل الترصيص اليوم، وغداً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ظهراً.

وتقوم اللجنة بنشر جداول دخول الإبل إلى موقع المزاينة عبر منصات «تراثنا» على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، حيث يتم خلالها استعراض تواريخ الدخول لكل فئة وأوقات دخول الأشواط في كل فئة وإعلان آخر المستجدات التي تهم مُلاك الإبل المشاركين.

وتعد مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة، المحطة الختامية في موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوسيع نطاق مهرجان الظفرة ليشمل مزاينات الإبل في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد إلى جانب المزاينة الرئيسية في موقع مهرجان الظفرة.

ويضم مهرجان الظفرة، الذي ينطلق بمهرجان تراثي شامل يوم 12 يناير الجاري، العديد من المسابقات والفعاليات التراثية المتنوعة، وفي مقدمتها مزاينة الإبل، ومسابقة المحالب، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومسابقة مزاينة الصقور، ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، ومسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، ومسابقة اطرح القعود، إلى جانب فعاليات ومسابقات سوق الظفرة التراثي ومكشات الظفرة وشارع المليون.

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