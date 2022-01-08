تبرعات «لنجعل شتاءهم أدفأ» تتجاوز 440 ألف دولار في اليوم الأول

المصدر: البيان

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بلغ إجمالي تبرعات اليوم الأول من مبادرة «لنجعل شتاءهم أدفأ» التي أطلقتها حملة «أجمل شتاء في العالم» في الإمارات أكثر من 440 ألف دولار، تستفيد منها أكثر من 3600 عائلة في حين بلغ إجمالي المتبرعين أكثر من 23 ألف متبرع.

وتهدف الحملة إلى دعم الأسر اللاجئة والنازحة والأقل حظاً في الوطن العربي وإفريقيا، التي تستقبل التبرعات من خلال بث حي يقدمه اليوتيوبر أبوفلة من وسط مدينة دبي.

وتستمر الحملة بالتعاون مع «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، و«المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، و«الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام» حتى تحقيق أهدافها بجمع 10 ملايين دولار لمصلحة 100 ألف عائلة تعاني برد الشتاء.

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