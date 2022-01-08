توقعات الطقس غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية / 15 إلى 25 قد تصل إلى 30 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:35 والمد الثاني عند الساعة 07:10 والجزر الأول عند الساعة 11:45 والجزر الثاني عند الساعة 00:03، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:15 والمد الثاني عند الساعة 02:59 والجزر الاول عند الساعة 09:19 والجزر الثاني عند الساعة 20:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً.

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 16 85 35

دبي 26 15 80 20

الشارقة 25 13 85 40

عجمان 24 12 90 35

أم القيوين 23 17 85 40

رأس الخيمة 24 11 90 40

الفجيرة 23 17 75 25

العين 22 12 80 30

ليوا 23 12 80 35

الرويس 22 14 80 30

السلع 23 15 85 35

دلما 23 17 80 40

طنب الكبرى 27 19 85 40

طنب الصغرى 27 19 85 40

أبو موسى 27 19 85 35.

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