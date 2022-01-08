الصقيع يزيّن قمة جبل جيس لأجمل شتاء في العالم

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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رسمت طبقات الصقيع التي تكونت على قمة جبل جيس، صباح اليوم، مشاهد خلابة للقمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات، ليزيد شتاء الإمارات روعة تفاصيل الطبيعة الخلابة التي تحتل مكانة خاصة لدى زوار تلك المواقع السياحية، حيث سجلت أقل درجة حرارة على مستوى الإمارات بمعدل 5.6 درجات مئوية خلال الساعة الثانية و45 دقيقة من صباح اليوم.

وتقدم قمة جبل جيس على مدار العام مزيجاً متفرداً لعشاق المغامرة والهدوء، حيث تنتشر ألعاب المغامرة على جميع مناطق الطريق الجبلي الذي يمتد لأكثر من 36 كيلومتراً، وصولاً إلى أشهر ألعاب المغامرة على ارتفاع 1680 متراً فوق مستوى سطح البحر، لخوض تجربة فريدة بسرعة طيران تصل إلى 150 كيلومتراً في الساعة.

وتوفر الاستراحات الممتدة على الطريق الفرصة لعشاق التخييم والسهرات الليلية الاستمتاع بأوقاتهم، في ظل توفر خدمات المطاعم ودورات المياه والمواقع المخصصة لأداء الصلاة، بإطلالة ساحرة على سلسلة جبال الحجر والمواقع الطبيعية والممرات المخصصة لجريان الشلالات الجبلية، حيث تصميم كل استراحة وفق أعلى مستويات الأمان العالمية.

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