هيئة تنمية المجتمع في دبي: مرونة العمل عن بعد 100%

المصدر: دبي ـ البيان

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باشر العاملون في هيئة تنمية المجتمع في دبي العمل أمس «الجمعة» بشكل منتظم، وفقاً لنظام العمل الأسبوعي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد 2022.

وقالت آمنة الشامسي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة تنمية المجتمع «إن الهيئة أتاحت تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الجمعة بنسبة 100% بشرط ألا يؤثر ذلك في سير العمل، ويضمن استمرارية تقديم كافة الخدمات المختلفة لكافة متعاملي الهيئة».

وأوضحت أن بعض الموظفين في الهيئة انتظموا في الدوام يوم أمس الجمعة «عن بعد» بصورة تتوافق وتنسجم مع الضوابط الواردة بقرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2020 بشأن العمل عن بعد لموظفي حكومة دبي، وجواز تطبيقه يوم الجمعة، وفقاً لمجموعة ضوابط أهمها ضمان استمرارية تقديم كافة الخدمات المختلفة لكافة متعاملي الهيئة كخدمات مراكز خدمة المتعاملين، مركز نمو الطفل، مركز عونك، المؤسسات العقابية، مجالس الأحياء.

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