مريم المهيري تكرّم موظفة لحصولها على وسام «خدمة المتعاملين»

المصدر: (دبي ـ البيان)

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كرمت معالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، فاطمة المربحاني، ضمن احتفالية مصغرة أقيمت لها في ديوان الوزارة في دبي للاحتفاء بجهودها وتميزها. وكانت فاطمة الموظفة بمركز إسعاد المتعاملين التابع للوزارة في الفجيرة قد حصلت على وسام خدمة المتعاملين..

وذلك ضمن برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، لتميزها في تعزيز سهولة ومرونة تقديم الخدمات للمتعاملين ورفع مستويات إسعادهم.

وتمتلك فاطمة مسيرة عمل تمتد لما يزيد على 20 عاماً في وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تم تعيينها في العام 2000، وعملت لعشر سنوات في قسم الموارد البشرية، وفي العام 2010 انتقلت إلى قسم سعادة المتعاملين في مركز الفجيرة لتسجيل القوارب.

وتعمل فاطمة بشكل يومي على استقبال المتعاملين من الصيادين والرد على استفساراتهم، وتدريب المتعاملين على التسجيل في الخدمات على الموقع الإلكتروني وتقديم كافة الدعم والتوضيح اللازم لاستخدام الموقع والخدمات، وتقديم تجربة متميزة للمتعاملين ضيوف مركز الفجيرة لتسجيل قوارب الصيد، والعمل على حفظ البيانات وإدارتها على أكمل وجه.

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