«كهرباء دبي» تخرّج الدفعة الأولى من برنامج «بناء القدرات» لتأهيل خبراء التميز

المصدر: (دبي ـ وام)

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اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الأولى من البرنامج التدريبي المكثف «بناء القدرات» لتأهيل خبراء الريادة والتميز من الكفاءات المواطنة في المستويات الوظيفية (نائب رئيس، مدير أول، مدير) العاملين في المجالات الفنية المتخصصة في الهيئة وتطوير مهاراتهم في المجالات ذات العلاقة بالتميز المؤسسي وعمليات التقييم.

ويدعم البرنامج دور خريجي البرنامج في تطوير قطاعاتهم اعتماداً على معايير منظومة التميز الحكومي ومتطلبات برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وباستخدام أدوات التقييم والتحسين المستمر.

وشارك في البرنامج 21 متدرباً من مختلف قطاعات الهيئة تحت إشراف نخبة من الخبراء في مجال التميز المؤسسي والمتخصصين في مجالات عمل الهيئة الرئيسية الفنية والإدارية وتضمن البرنامج تدريباً عملياً على محاكاة عمليات التقييم وإعداد التقارير التقييمية.

ولفت معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن النضج المؤسسي الذي حققته الهيئة في مجال التميز ومكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات إضافة إلى الخبرات المتراكمة لقيادات الهيئة في مجال عمليات التقييم كلها عوامل تتيح للهيئة زيادة الاعتماد على الخبراء من الموارد البشرية الداخلية للهيئة وتدريبهم لتحليل وتقييم الوضع الداخلي المبني على معايير التميز المؤسسي المعتمدة من قبل برنامج دبي للتميز الحكومي وتحديد نقاط القوة والفرص التحسينية المحتملة.

وأضاف معالي الطاير: "نكثف جهودنا لإعداد قيادات إماراتية تسهم في استشراف وصناعة المستقبل ومواكبة المستجدات المتسارعة ومختلف التحديات والفرص العالمية لضمان المحافظة على المكتسبات وتحقيق إنجازات جديدة. ونعمل على مأسسة ثقافة التميز وترسيخ أسس الجودة الشاملة والتميز المستدام لضمان التطور المستمر والارتقاء بمستوى الخدمات والعمليات، وتشكل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خارطة طريق نهتدي بها في مسيرة عملنا للوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات ولنكون الأكثر استعداداً لما بعد كوفيد 19.

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