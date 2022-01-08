اليوم الأول بدوام «الجمعة» في دبي عمل وإصرار لتقديم الأفضل

المصدر: دبي - نورا الأمير، ورامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

باشر موظفو دبي عملهم في أول يوم جمعة لنظام العمل الأسبوعي الجديد في الدولة، الذي بدأ تطبيقه في أول العام الجديد، لمدة 4 ساعات ونصف من الساعة الـ7.30 صباحاً وحتى الـ12 ظهراً، ليكون 4 أيام عمل من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة على أن تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي إن نظام العمل الأسبوعي الجديد الذي أصدرته دولة الإمارات يعكس تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية في المجالات كافة، كما يعكس الرؤى الثاقبة للقيادة الحكيمة وحرصها على مواكبة المتغيرات العالمية في شتى المجالات.

وأضاف إن دولة الإمارات كما عودتنا دائماً تسابق الزمن لترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك في ظل قيادتها الحكيمة، مؤكداً انتظام الدوام في المحاكم أمس كبقية أيام الأسبوع، حيث تم استقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم بكل سلاسة وأريحية، كما تم عقد جلسات المحاكمة وعقد الاجتماعات من ضمنها اجتماع اللجنة العليا للشؤون القضائية.

وشدد مدير عام المحاكم على حرص الدائرة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات القضائية المختلفة للمتعاملين، في أيام الدوام الرسمي بما في ذلك يوم الجمعة الذي صار يمثل امتداداً لأيام العمل الاعتيادية بعد التغيير الذي طرأ على توقيت الدوام الرسمي وأوقات العطلة الأسبوعية.



‎وفي هيئة تنمية المجتمع في دبي بدأ العمل أمس «الجمعة» بشكل منتظم، وفقاً لنظام العمل الجديد وقالت آمنة الشامسي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة تنمية المجتمع إن الهيئة أتاحت تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الجمعة بنسبة 100% بشرط أن لا يؤثر ذلك على سير العمل، ويضمن استمرارية تقديم كل الخدمات المختلفة لكل متعاملي الهيئة.

وأوضحت أن بعض الموظفين في الهيئة انتظموا في الدوام يوم أمس الجمعة «عن بُعد» بصورة تتوافق وتنسجم مع الضوابط الواردة بقرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2020 بشأن العمل عن بُعد لموظفي حكومة دبي، وجوازية تطبيقه يوم الجمعة وفقاً لمجموعة ضوابط أهمها ضمان استمرارية تقديم كل الخدمات المختلفة لكل متعاملي الهيئة كخدمات «مراكز خدمة المتعاملين، مركز نمو الطفل، مركز عونك، المؤسسات العقابية، مجالس الأحياء». وأكدت الشامسي أن النظام الجديد من شأنه تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية للدولة بما يخدم توجهات الدولة عموماً والحكومة على وجه الخصوص.



إجراءات احترازية



وانتظم الموظفون في إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان صاحب السموّ حاكم دبي بعملهم أمس الجمعة ضمن إجراءات احترازية وتدابير وقائية محكمة، مؤكدين أن النظام الجديد من شأنه تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية للدولة بما يخدم توجهات الدولة عموماً والحكومة على وجه الخصوص، كما استقبلت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مراجعيها وتم إنجاز معاملاتهم، فيما تسير منظومة العمل بصورة ممتازة كبقية أيام الأسبوع.



دوام مرن



وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن ساعات الدوام الرسمي للعام الجديد، ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، لتنسجم مع نظام العمل الأسبوعي الذي تم اعتماده أخيراً، على صعيد الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

وستكون ساعات العمل الرسمي في مقر المؤسسة من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساءً، وذلك من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

ونوهت المؤسسة أنه يمكن تطبيق الدوام المرن على كل أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة بما تقتضيه مصلحة سير العمل، وعممت المؤسسة قراراً بتغيير ساعات العمل لديها على مستوى الموظفين.



فاعلية

وقالت نورة المهيري من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف حقيقة الدوام عن بُعد لم يكن جديداً علينا كموظفين عاملين في الحكومة بشكل عام، وفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بشكل خاص، كما أن الدوام عن بُعد أثبت فاعليته وكفاءته على مردود عمل الموارد البشرية، ومن منطلق ثقة قيادتنا العليا في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الكوادر البشرية المؤهلة لديها، فقد وفرت الخيارات والسبل التي من شأنها رفع سعادة الموظفين إلى جانب الحفاظ على سير العمل بكفاءة وجودة عالية.

ونحن كجزء من هذه المؤسسة نشكر ثقة الإدارة العليا التي مكنتنا من العمل عن بُعد، حرصاً منها على سعادة موظفيها وثقتها في جودة أدائهم في كل مكان وتحت أي ظروف.

حيث إن تلك القرارات من شأنها اختبار قدرات الموارد البشرية في تأدية المهام في حال الأزمات باختلاف أنواعها وجودة استمرارية الأعمال فيها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز