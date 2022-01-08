العمل 4 ساعات عن بُعد للموظفات الأمهات في حكومة الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي )

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أفاد مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، محمد خليفة الزيودي، أن الدائرة باشرت العمل في أول يوم عمل رسمي لها في يوم الجمعة بشكل نظامي لعدد من الموظفين، الذي انطلق في تمام الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، وذلك تنفيذاً لتطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي الذي أعلنته حكومة الإمارات.

وأشار الزيودي إلى أنه انطلاقاً من حرصهم على منح المرونة للعمل عن بُعد لبعض موظفي حكومة الفجيرة خلال يوم الجمعة، تم منح 4 ساعات عمل للموظفات العاملات في حكومة الفجيرة عن بُعد وأربع ساعات حضورياً، لافتاً إلى أن القرار جاء من أجل التسيير على الأمهات العاملات خلال فترة تعلم أبنائهن «عن بُعد» ممن لديهن طفل في المرحلة الدراسية من الصف السادس فما دون.

90% نسبة الإناث

وأشار إلى أن نسبة الإناث العاملات في حكومة الفجيرة تصل إلى أكثر من 90 في المئة، منهن 98% لديهن أبناء في المرحلة الابتدائية، حيث إن هذا القرار يحقق التوازن بين متطلبات العمل الرامية إلى استمرار تقديم الخدمات الحكومية ورفع مستواها، بالإضافة إلى دعم الأسر في التعامل مع متطلبات التعليم عن بُعد لأبنائهم في ظل جائحة «كوفيد 19»، الأمر الذي يسهم في دعم المسيرة التعليمية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأفاد الزيودي بأنه خلال العمل عن بُعد تم تسخير وتوفير الأدوات التقنية اللازمة لإنجاز العمل المطلوب من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات في أفضل مستوياتها، وحسن سير العمل في حكومة الفجيرة أثناء تطبيق نظام العمل إلكترونياً خلال يوم الجمعة.

وأكد استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية صحة وسلامة الموظفين والمراجعين في كل المؤسسات، بإظهار الحالة باللون الأخضر على تطبيق الحصن للسماح لهم بدخول مقار العمل في مختلف دوائر حكومة الفجيرة، وإجراء الفحوصات وفقاً للبروتوكولات الحكومية بإبراز نتيجة فحص سلبية.

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