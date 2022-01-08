دوائر عجمان الحكومية..التزام وإنجاز بكفاءة

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

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باشر العاملون في الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في عجمان العمل صباح أمس، وذلك بعد تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد، الذي بدأ العمل به مع انطلاقة العام الجديد 2022، حيث أصبح يوم الجمعة يوم عمل.

واستقبلت دائرة البلدية والتخطيط عدداً من المتعاملين في مركز إسعاد المتعاملين بالمقر الرئيسي، كما انتظم العمل في جميع إدارات وأقسام الدائرة إضافة إلى فروع البلدية.

كما انتظم العمل في دار القضاء بعجمان. وأكد القاضي علي حسن الفورة رئيس المحكمة الاتحادية الابتدائية بدء العمل بالنظام الجديد في المحكمة، حيث باشر جميع العاملين في المحكمة العمل، ما عدا أمهات الطلبة ما دون الصف السادس ابتدائي اللواتي يعملن عن بُعد لمدة أسبوعين، لافتاً إلى أن جميع العاملين التزموا بمواعيد العمل الجديدة.

الالتزام بالنظام الجديد

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية حرص والتزام الجهات الحكومية بتطبيق نظام العمل الجديد، حيث شهد اليوم الأول من تطبيق العمل يوم الجمعة استمرار تقديم الخدمات وحسن سير العمل والتزام موظفي الحكومة على الحضور إلى مقار العمل، وتأدية مهامهم الاعتيادية وواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه من الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً بناءً على المواعيد المنصوص عليها والضوابط المحددة في التعميم الصادر عن دائرة الموارد البشرية بشأن نظام العمل الأسبوعي الرسمي الجديد في الجهات الحكومية لحكومة عجمان، واستناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية.

وأوضح السويدي، أن نظام العمل الجديد سوف يسهم بفعالية في تحقيق الأهداف التي تنشدها دولة الإمارات، وتحقيق أعلى معايير التنافسية في مجال العمل الحكومي على مستوى العالم، عبر توفير بيئة عمل جاذبة، وأجواء وظيفية مريحة يتمكن الموظف خلالها من تقديم أقصى طاقاته المهنية بالتزامن مع زيادة أيام العطلة الأسبوعية.

هيئة النقل

كما انتظم العاملون في هيئة النقل بالمقر الرئيسي بمنطقة الحميدية صباح أمس في العمل وتطبيق النظام الجديد للدوام، حيث تم استقبال العديد من المراجعين وإنجاز معاملاتهم، وأكد العاملون أن العمل يسير بصورة جيدة كبقية أيام الأسبوع.

تعزيز التنافسية

ومن جانبها، قالت رشا خلف الشامسي المدير العام لهيئة النقل بالندب – عجمان: إن نظام العمل الجديد الذي اعتمدته الدولة في مطلع عام 2022 أتى لتعزيز تنافسية الدولة عالمياً ودعم القطاعات الحيوية بالدولة مثل القطاع التجاري والصناعي، حيث إن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الإنتاجية ورفع مستوى الأداء الحكومي بالدولة.

وذكرت أن هيئة النقل العام تعمل لتوفير البيئة المناسبة للموظفين من أجل ضمان قدرتهم على التأقلم بشكل سريع وكامل مع كل التغيرات والمستجدات بالدولة، والعمل على تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية ومتطلبات العمل.

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