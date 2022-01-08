موظفو رأس الخيمة.. تأقلم سريع ومرونة في العمل

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

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رصدت «البيان» انتظام العمل بدوائر رأس الخيمة، في أول يوم جمعة عمل رسمي تطبيقاً لقرار حكومة رأس الخيمة بتغيير نظام العمل الأسبوعي، حيث قدمت الدوائر الحكومية والاتحادية خدماتها يوم الجمعة وفق طبيعة العمل في كل جهة، وتطبق نظام دخول كل موظف أو متعامل إلى الدوائر والمؤسسات الحكومية على كل من يحمل المرور الأخضر باستخدام تطبيق «الحصن»، بهدف تعزيز الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، التزام جميع موظفي وموظفات الدائرة بالدوام الرسمي الذي أقرته حكومة رأس الخيمة، مؤكداً أن النظام الجديد يرسخ مرونة العمل الحكومي برأس الخيمة وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات والمستجدات العالمية.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن نظام العمل الجديد يخدم العديد من القطاعات وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي والتجاري، ويعزز النظام الاقتصادي الإماراتي على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، باندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، خاصة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يتماشى مع أيام التعاملات التجارية والاقتصادية والمالية العالمية التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وأكد محمد حسن السبب، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، انتظام العمل بالغرفة وتقديم جميع الخدمات للمراجعين، مؤكداً أن نظام العمل الجديد يخلق فرصاً استثمارية ويرفع نسبة الكفاءة والجودة والأداء، تماشياً مع الرؤية المستقبل لتطوير وترسيخ جودة الحياة في بيئة العمل، بهدف تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، في ظل قدرة نظام العمل الجديد على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم.

وبدأت دائرة محاكم رأس الخيمة تقديم خدماتها القضائية والعدلية والمجتمعية، في أول يوم جمعة عمل رسمي تطبيقاً لقرار حكومة رأس الخيمة بتغيير نظام العمل الأسبوعي، حيث تقدم المحاكم خدماتها يوم الجمعة على فترتين صباحية ومسائية، تبدأ الفترة الأولى من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً، والفترة الثانية من الساعة الثالثة والنصف وحتى الثامنة مساء.

«راكز»

وقدمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جميع خدماتها للمراجعين وفق نظام العمل الجديد، حيث شهدت المكاتب حضور الموظفين والموظفات تماشياً مع آليات وساعات العمل الجديدة، والتي استفاد منها المراجعون الذين تم استقبالهم بكل أريحية، وإنجاز كافة معاملاتهم بصورة سلسة دون إهدار للوقت.

وباشر موظفو وموظفات «راكز»، تقديم خدماتهم للعملاء تماشياً مع تغيير موعد العطلة الأسبوعية ونظام العمل الأسبوعي في الدولة، حيث تفتح راكز أبوابها للعملاء والزوّار من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 8 صباحاً ولغاية 4 مساءً، وخدمة المستثمرين وتلبيةً لاحتياجاتهم ولإتمام كافة معاملاتهم على النحو الملائم، والذي يضمن سير الأعمال بكل سهولة ويسر، ومن المتوقع أن يلعب قرار تغيير العطلة الأسبوعية دوراً كبيراً في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، وتوفير المزيد من المرونة في مزاولة الأعمال على نطاق أوسع بما يضمن الازدهار في مختلف المجالات والقطاعات.

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