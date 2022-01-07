غداً.. ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً الى غائم جزئياً بوجه عام، وتزداد السحب المنخفضة على البحر وبعض المناطق الساحلية الغربية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف يصبح رطبا ًليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً غرباً.

وحركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 قد تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:46 والمد الثاني عند الساعة 06:34 والجزر الأول عند الساعة 10:46 والجزر الثاني عند الساعة 23:28.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:52 والمد الثاني عند الساعة 02:18 والجزر الاول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 19:36.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 13 75 25

دبي 26 14 65 20

الشارقة 24 10 80 25

عجمان 25 13 80 30

أم القيوين 24 10 85 40

رأس الخيمة 24 8 90 45

الفجيرة 24 16 60 35

العين 23 11 70 40

ليوا 23 11 85 25

الرويس 21 16 75 45

السلع 22 15 80 35

دلما 23 17 80 50

طنب الكبرى 24 17 80 45

طنب الصغرى 24 17 80 45

أبو موسى 24 17 85 40 .

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