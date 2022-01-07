«صحة» تعلن مواعيد عمل منشآتها حسب النظام الجديد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أن مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في إمارة أبوظبي ستعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، فيما عدا يوم الجمعة فستعمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، أما مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في كل من سيتي ووك، والخوانيج، وميناء راشد، في دبي، وفي الإمارات الشمالية في كل من الفجيرة ورأس الخيمة، والشارقة وأم القيوين، وعجمان، فستعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

وتعمل مراكز صحة لتطعيم كوفيد-19 في كل من ميناء زايد في أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات طوال أيام الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة ليلاً، ويعمل مركز مدينة زايد في منطقة الظفرة، في صالة الأفراح، طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، في حين يعمل مركز صحة لتطعيم كوفيد ـ 19 في دبي باركس من الأحد إلى الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً، ويوم السبت يكون عطلة أسبوعية.

وتعمل مراكز تقييم كوفيد-19 المتميز في ميناء زايد، والمفرق، والمشرف، ومركز العين للمؤتمرات، طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 11 ليلاً، أما مركز التقييم في مدينة زايد في منطقة الظفرة فيعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامة مساءً.

وسيفتح مجلس القوع في مدينة العين أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً طوال أيام الأسبوع، في حين يعمل مجلسي فلج هزاع في العين، والمشرف في أبوظبي، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً وسيكون يوما السبت والأحد عطلة أسبوعية.

مستشفيات صحة

وقالت "صحة" إن أقسام الطوارئ في جميع مستشفياتها ما عدا مستشفى الرحبة، ستواصل تقديم خدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي السبت والأحد، أما العيادات الخارجية فسوف تعمل عيادات مديمة الشيخ خليفة الطبية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، في حين تعمل العيادات الخارجية يومي السبت والأحد مرتين في الشهر من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

أما العيادات الخارجية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية؛ فتعمل من الاثنين إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، ويوم الجمعة من السابعة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً، ويوم السبت تعمل عيادات طب الأطفال، وطب الأعصاب، الجراحة العصبية، أمراض القلب، جراحة العظام، أمراض الجهاز الهضمي، التوليد وأمراض النساء الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وعيادات أمراض الدم والأورام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وستكون العطلة الأسبوعية يوم الأحد.

أما مستشفى الكورنيش فتعمل العيادات الخارجية من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وسيكون يوما السبت والأحد عطلة أسبوعية، ويعمل مركز صحة المرأة في مستشفى الكورنيش من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً، ما عدا يوم الأربعاء فيعمل المركز من الساعة 11 صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وسيكون يوما السبت والأحد عطلة أسبوعية، في حين تعمل عيادة (عيادة اليرقان) في مستشفى الكورنيش من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، ما عدا يوم الأربعاء فتعمل من الساعة 12 ظهراً وحتى السابعة مساءً، ويوم الأحد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، وستكون العطلة الأسبوعية يوم السبت.

ويعمل مركز الإخصاب في مستشفى الكورنيش، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وستكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، في حين تعمل عيادة الكورنيش التجميلية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الخامسة مساءً، ما عدا يوم الأربعاء فتعمل العيادة من الساعة 11 صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وستكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

أما العيادات الخارجية في مستشفى الرحبة فستعمل من الاثنين إلى الجمعة من السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وستكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وتعمل العيادات الخارجية في مستشفيات توام، والعين، والوجن من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وسيكون يومي السبت والأحد عطلة أسبوعية، وتعمل مراكز "صحة لرعاية الكلى" في أبوظبي والعين، من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساءً، ويوم الجمعة من الثامنة صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، ويوم السبت من الساعة 7 صباحاً إلى 11 مساءً، وسيكون يوم الأحد إجازة أسبوعية.

ويعمل بنك الدم في أبوظبي، من الأحد إلى الجمعة، من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، وستكون العطلة الأسبوعية لبنك الدم في أبوظبي يوم السبت، في حين يعمل بنك الدم في مدينة العين من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً، ويوم الأحد من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً ويوم السبت عطلة أسبوعية، أما فرع بنك الدم في الظفرة فيعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، والعطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

أما العيادات الخارجية في مستشفيات الظفرة، وعيادة الظفرة لطب الأسرة، ومركز مدينة زايد لطب الأسنان، فتعمل من الاثنين إلى الجمعة من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، ويوم الأحد من 11 صباحاً وحتى 8 مساءً ويوم ستكون العطلة الأسبوعية يوم السبت، في حين تعمل عيادات أبو الأبيض وصير بني ياس، وعيادة الحمى في المنطقة الصناعية في مدينة زايد، طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

وتعمل وحدة غسيل الكلى في مدينة زايد من الاثنين إلى الخميس من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، ويوم الجمعة من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ويوم السبت من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، وسيكون يوم الأحد عطلة أسبوعية.

وستكون وحدة غسيل الكلى في المرفأ مغلقة للتجديد، أما وحدة غسيل الكلى في ليوا فتعمل أيام الثلاثاء والخميس والسبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وسيكون يوم الأحد عطلة أسبوعية، وتعمل وحدة غسيل الكلى في السلع أيام الثلاثاء والخميس والسبت من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، ويوم الأحد عطلة أسبوعية، وتعمل وحدة غسيل الكلى في غياثي أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً ويومي السبت والأحد عطلة أسبوعية.

وتعمل مراكز الفحص والصحة الوقائية في كل من غياثي وليوا والسلع والمرفأ ودلما ومدينة زايد من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً، وسيكون يومي السبت والأحد إجازة أسبوعية.

المراكز الصحية

وتماشياً مع النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية، ولضمان تقديم رعاية استثنائية للمراجعين، أعلنت شركة "صحة" أنّ أربعة من منشآتها الصحية وهي: مركز بني ياس الصحي ومركز الباهية الصحي في أبوظبي، ومركز الهيلي الصحي ومركز اليحر الصحي في العين، ستفتح أبوابها للمرضى طوال أيام الأسبوع، بدءاً من يوم غد السبت.

ويعمل مركز الباهية في أبوظبي من الأحد إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى 12 بعد منتصف الليل، ويوم السبت من الساعة 2 بعد الظهر إلى 10 ليلاً، بينما يفتح مركز بني ياس في أبوظبي ومركزي الهيلي واليحر بالعين من الأحد إلى الجمعة من الساعة 7 صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً، ويوم السبت من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى العاشرة ليلاً.

أما مراكز الظفرة لطب الأسنان، المفرق لطب الأسنان، البطين، الفلاح، المقطع، المشرف التخصصي للأطفال، الزعفرانة، مدينة خليفة، مدينة محمد بن زايد، من الأحد إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً، وسيكون يوم السبت إجازة أسبوعية. أما مركز السمحة فيعمل من الإثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً وسيكون يوما السبت والأحد إجازة أسبوعية.

ويعمل مركز المدينة للصحة المهنية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وسيكون يوما السبت والأحد إجازة أسبوعية.

أما مراكز منطقة العين، فتعمل مراكز الجاهلي، المويجعي، نعمة، عود التوبة، ومركز الطوية التخصصي للأطفال، ومركز العين لطب الأسنان، فتعمل من الاحد إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً، ويوم السبت عطلة أسبوعية. أما مركز رماح فيعمل من الإثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة والنصف ليلاً وسيكون يوما السبت والأحد إجازة أسبوعية.

بينما يعمل مركز الفقع من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وسيكون يوما السبت والأحد إجازة أسبوعية، ويعمل مركز الخزنة من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وسيكون يوما السبت والأحد إجازة أسبوعية، في حين يعمل مركز الشويب من الأحد وحتى الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً، وسيكون يوم السبت عطلة أسبوعية.

وتستمر مراكز سويحان، القوع، مزيد، الهير، الختم، في العمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع.

مراكز الفحص والصحة الوقائية

وفي أبوظبي يعمل مركز الفحص والصحة الوقائية في جزيرة أبوظبي، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، ويوم الأحد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 5 مساءً، وسيكون يوم السبت عطلة أسبوعية، بينما يعمل مركز الفحص والصحة الوقائية في المصفح، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، ويوم الأحد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 5 مساءً، وسيكون يوم السبت عطلة أسبوعية، ويعمل مركز الفحص والصحة الوقائية في الشهامة وبني ياس، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وسيكون يوما السبت والأحد عطلة أسبوعية.

ويعمل مركز الفحص والصحة الوقائية في مدينة العين من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، ويوم الأحد من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً وسيكون يوم السبت عطلة أسبوعية، في حين يعمل مركز الفحص والصحة الوقائية في سويحان من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وسيكون يوما السبت والأحد عطلة أسبوعية.

وتعمل مراكز الفحص والصحة الوقائية في كل من غياثي والسلع والمرفأ ودلما ومدينة زايد من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 عصراً، وسيكون يوما السبت والأحد إجازة أسبوعية.

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