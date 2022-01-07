«البيان» ترصد دوام الموظفين في أول يوم جمعة للنظام الجديد

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

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رصدت «البيان» دوام الموظفين في أول يوم جمعة لنظام العمل الأسبوعي الجديد الذي بدأ تطبيقه في أول العام الجديد، وباشر الموظفون الحكوميون على مستوى الدولة ما عدا موظفي إمارة الشارقة مهامهم صباح اليوم.

وأعرب عدد من موظفي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وإسعاف دبي عن سعادتهم بالنظام الجديد بشكل عام، والذي زادت معه مدة الإجازة الأسبوعية إلى يومين ونصف اليوم، مؤكدين أن هذا النظام من شأنه تعزيز الإنتاجية، ورفع مستويات تنافسية الدولة عالمياً، وتعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي.

وقالت إيمان مالك رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: أعتقد أن هذه التجربة جديدة بالنسبة لنا ولكنها أصبحت طبيعية بعد مرور أسبوع عليها، ومع مرور الوقت سيتم التكيف مع النظام الجديد لأيام العمل الاسبوعي، أما بخصوص يوم الجمعة فهو يوم خفيف، ساعات العمل فيه أقل حيث لا تزيد على أربع ساعات ونصف الساعة، وفيه الكثير من المرونة، حيث منحتنا الهيئة مرونة في ساعات العمل، حيث بإمكان الموظف مباشرة العمل الساعة السادسة والنصف، والمغادرة بعد إتمام ساعات العمل الرسمية، أضف لذلك أن هناك إمكانية للعمل عن بعد في بعض الوظائف يوم الجمعة.

وأضافت: النظام الجديد بداية جديدة بالنسبة لنا كموظفين عملياً واجتماعياً، ويتيح لنا المزيد من ساعات الإجازة الأسبوعية، ويعزز الإنتاجية التي تخدم توجهات الدولة عموماً، والحكومة الاتحادية على وجه الخصوص.

بدوره محمد آل علي رئيس قسم علاقات الموظفين في الهيئة أكد أن العمل يوم الجمعة لا يختلف البتة عن سائر أيام العمل الأسبوعي، بل يتميز عنها بمدة الدوام التي لا تتجاوز أربعة ساعات ونصف، والمرونة التي منحها المشرع لبعض الفئات من الموظفين للعمل عن بعد في هذا اليوم، وكذلك المرونة في ساعات الدوام التي تطبقها الهيئة والكثير من المؤسسات الاتحادية.

وأشاد بالنظام الجديد للعمل الأسبوعي في الحكومة الاتحادية، لما له من انعكاسات إيجابية على اقتصاد دولة الإمارات، وترسيخ ريادتها العالمية في العديد من المجالات لا سيما الاقتصادية، مؤكداً أن مصلحة الدولة تأتي أولاً وأخيراً، وأنه وزملاؤه في الهيئة جنود لهذا الوطن، وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه ثمن سعيد القطان رئيس قسم دعم مستخدمي أنظمة الموارد البشرية الحكومية في الهيئة قرار حكومة دولة الإمارات اعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي، مشيراً إلى أن زيادة مدة الإجازة الأسبوعية من شأنها تعزيز تواصل الموظفين مع أفراد أسرهم، وزيادة اللحمة المجتمعية، وتمكنهم من ممارسة هواياتهم المحببة، وقضاء الإجازة في أمور مفيدة.

وذكر أن النظام الجديد سيسهم في زيادة إنتاجية الموظفين، ورفع مستويات الرفاه الوظيفي لديهم، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم، ومستوى الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، وهو الأمر الذي توليه القيادة الرشيدة أولوية كبرى.

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