54.305 مليوناً مشروعات في الشبكات بالمنطقة الوسطى 2021

المصدر: (الشارقة - البيان)

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نفذت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروعات تطويرية خلال عام 2021 تضمنت تنفيذ 20 مشروعاً للإنارة في الشعبيات والمناطق المختلفة بتركيب 3,368 عموداً كما تم تنفيذ 80 مشروعاً لتعديلات الشبكة وتركيب ما يقارب 50 محولاً بالمنطقة الوسطى، وتم تمديد كايبلات لتنفيذ هذه المشروعات بأطوال تصل إلى 197.624 كم، وتجاوزت التكلفة الإجمالية للمشروعات التي تم تنفيذها بالمنطقة الوسطى خلال عام 2021 مبلغ 54.305 مليون درهم، وذلك ضمن المشروعات التطويرية التي تعمل على تنفيذها لخدمة الأهالي في هذه المناطق.

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى أن مشروعات التطوير التي نفذتها الإدارة بالمنطقة الوسطى ساهمت في الارتقاء بالخدمات وتحقيق استقرار وثبات الشبكات ولم ترد أية بلاغات عن انقطاعات للكهرباء في المناطق السكنية والحكومية وبلغت نسبة بلاغات انقطاعات الكهرباء للمناطق الصناعية والتجارية 1% كما تم فتح 2,023 معاملة لأهالي المنطقة الوسطى في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية والزراعية.

وأشار إلى أن إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تعمل على تطوير خدماتها للمشتركين من خلال توفير وقتهم وجهدهم والسعي الدائم لاستخدام كافة التقنيات الحديثة المتاحة في تنفيذ أعمالها وتسهيل الإجراءات بما يحقق رضا المشتركين.

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