وزير العدل والنائب العام لدبي يبحثان التعاون

المصدر: دبي - البيان

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بحث معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، مع المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك خلال زيارة معاليه للمقر الرئيس للنيابة العامة بدبي.

واطلع معاليه خلال اللقاء على المبادرات التطويرية ومشاريع النيابة العامة المستقبلية والجهود التي تبذلها للارتقاء بخدماتها ودورها في تحقيق سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وذلك ضمن بيئة عمل حديثة ومبتكرة تثري منظومة العمل القضائية والقانونية، وتعزز مساعيها في خدمة كافة أفراد المجتمع.

وثمن معاليه فوز النيابة العامة بدبي بأفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2021.

حضر اللقاء المستشار عبدالله محمد كليب المحامي العام الأول، رئيس النيابة المدنية، والمستشار سامي سالم الشامسي المحامي العام الأول، رئيس نيابة بر دبي،، والمستشار يوسف محمد فولاد المحامي العام الأول رئيس نيابة ديرة، والمستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة والسيدة فاطمة أحمد بن حيدر القائم بأعمال إدارة تقنية المعلومات.

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