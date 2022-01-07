برنامج «تمكين» يدرب 100 مستفيد على تنمية القدرات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات النسخة الرابعة من برنامج «تمكين» بالتنسيق مع مركز روافد للتعليم والتطوير وبالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، ويمتد البرنامج 9 أشهر من يوليو 2021 إلى مارس 2022، ويستهدف فئة الشباب من خلال «برنامج تمكين لتنمية قدرات الشباب»، وفئة النساء من خلال «برنامج تمكين المرأة».

ويهدف «برنامج تمكين» بشكل عام إلى إعداد وتأهيل 100 مستفيد من الجنسين عن طريق تزويدهم بالتدريب والدعم المهني ومهارات التوجيه والإرشاد في مختلف مجالات العمل أهمها المجالات الإدارية لفئة الشباب. وفي التفاصيل قالت روضة المحرزي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن برنامج «تمكين الشباب» يتضمن دورات لإكساب الشباب مهارات سوق العمل من أجل تأهيل الشباب على العمل مع الآخرين والتعاون مع الزملاء والإتقان تحت مختلف الظروف، كما يعتبر البرنامج مشروع متكامل يشمل الجانب العلمي والجانب العملي ويتضمن أيضاً دورات حضورية وافتراضية تقدم مواضيع عن تنمية القدرات وتطوير الشخصيات من أجل تحمل المسؤولية تجاه النفس والمجتمع والعمل.

وتعمل النسخة الرابعة من البرنامج على إتاحة فرص جديدة للشباب لتعلّم مهارات إبداعية وعملية من أجل تأهيلهم بشكل جيد لتلبية متطلبات سوق العمل وتسهيل اندماجهم في مختلف القطاعات وتوفير الدعم اللازم لإيجاد الوظائف المناسبة لهم، ومن الأهداف المقصودة للبرنامج توسيع قاعدة مهارات الريادة والتنافس والأعمال المكتبية وتعليم مبادئ إدارة المشاريع المنزلية وتسويق المنتجات.

كما أضافت المحرزي، أن برنامج تمكين المرأة يتضمن دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية وبرامج الحاسب الآلي وخدمات الإنترنت بالإضافة لدورات خاصة بكتابة التقارير والمراسلات الإدارية باللغة العربية، ويركز أيضاً على تدريب المنتسبات على التميّز في خدمة العملاء وكيف يكون التعامل مع العميل ومهارات الاتصال المستخدمة في الحياة العملية والتي بموجبها يكون نقل الأفكار والمعلومات والعمل مع المجموعات.

5 أنشطة

وأكدت أن البرنامج يتضمن 5 أنشطة تركز على تنفيذ إدارة المشاريع الصغيرة من المنزل التي تشمل صناعة العطور والأعمال اليدوية وصناعة الأغذية بالإضافة لمهارات التسويق وإعداد الميزانية للمشاريع وتقديم التسهيلات للمنتسبات لمشاركتهن في المعارض لبيع المنتجات، كما يتضمن «برنامج تمكين المرأة» تدريب المنتسبات على تقييم نتائج المشاريع وكيف يمكن تطوير المشاريع بشكل مستمر.

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