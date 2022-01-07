استخدام تقنية النويدات المشعة لعلاج المفاصل

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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أكدت الدكتورة بتول البلوشي استشارية ورئيسة قسم الطب النووي في مستشفى دبي علاج 4 حالات بالنويدات المشعة من مرض المفاصل المزمنة المختلفة وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها استخدام الطب النووي لعلاج مرض المفاصل المزمن في الإمارات ومنطقة الخليج.

وقالت البلوشي لـ «البيان» إن جميع المرضى الذين خضعوا للعلاج بهذه التقنية الجديدة تحسنت أحوالهم بشكل ملحوظ بعد حقن كمية صغيرة من النويدات المشعة الباعثة للبيتا (Y90) في المفصل المصاب لتوصيل جرعة إشعاعية طفيفة، حيث يساعد ذلك على تقليل الالتهاب وتخفيف الأعراض على المدى الطويل.

حقن

وبينت أن العلاج يتم عن طريق حقن النويدات المشعة بطريقة متخصصة لضمان عدم تعرض الأعضاء الأخرى للإشعاع، مشيرة إلى أن التقنية سهلة التنفيذ ولها نتائج فعالة وهي قليلة التوغل وتؤدي إلى تعافي أسرع، وتساعد في تقليل التورم والألم واستعادة الوظائف الطبيعية إلى أقصى حد ممكن، كما أن مخاطرها أقل مقارنة بالجراحة وفعالة من حيث التكلفة، ويمكن إجراؤها كإجراء خارجي في قسم الطب النووي ولا يتطلب دخول المستشفى.

وقالت الدكتورة بتول إنها زارت ضمن فريق طبي ضم الدكتور جمال آل صالح استشاري ورئيس قسم أمراض الروماتيزم والمدير الطبي لمستشفى دبي والدكتور عمرو الحناوي أخصائي الطب النووي والدكتور أحمد عبد المنعم استشاري أمراض الروماتيزم، العام الماضي أكبر مركز لعلاج اضطرابات المفاصل عن طريق الحقن الموضعي لمواد مشعة في مدينة دوسلدورف بألمانيا، لتعزيز مهاراتهم الطبية واكتساب الخيرة الكافية لاستخدام التقنية في مركز الطب النووي التابع لمستشفى دبي، وذلك كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الصحة في دبي لمواكبة التطورات العالمية السريعة في المجال الطبي ونشر التقنيات والحلول الطبية المتطورة.

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