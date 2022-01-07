17653 عقد زواج في الإمارات 2020

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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ارتفع عدد عقود الزواج المسجلة في الدولة إلى 17653 عقود في عام 2020، بزيادة قدرها 18.4 %، أو ما يعادل 2744 عقداً، مقارنة بنحو 14909 عقود في 2019، ومقابل 14804 عقود في 2018، وفق تقرير حديث للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ووفق رصد «البيان»، فإن عدد العقود المسجل في عام 2020، هو الأعلى خلال 11 عاماً منذ عام 2010، حيث بلغت العقود حينها نحو 15104 عقود.

أبوظبي ودبي تتصدران

وأوضحت التنافسية والإحصاء، في تقرير إحصاءات الزواج لعام 2020، الصادر أمس، أن 37 % من عقود الزواج في الدولة خلال 2020، كانت مسجلة في إمارة أبوظبي، و28.7 % من العقود في دبي، و12.8 % في الشارقة، و8.3 % في رأس الخيمة، و7.1 % في عجمان، و4.8 % في الفجيرة، و1.3 % في أم القيوين.

وأشار التقرير إلى أن عدد عقود الزواج بين زوج إماراتي وزوجة إماراتية، شكلت نحو 49.9 % من إجمالي عدد عقود الزواج في الدولة خلال 2020، مع وصولها إلى 8817 عقداً، بينما بلغ عدد عقود الزواج بين زوج إماراتي وزوجة غير إماراتية، 2145 عقداً، بنسبة 12.2 %، ووصل عدد عقود الزواج بين زوج غير إماراتي وزوجة غير إماراتية 6006 عقود، بنسبة 34 %، وبلغ عدد عقود الزواج بين زوج غير إماراتي وزوجة إماراتية، 685 عقداً، بنسبة 3.9 %.

الفئة العمرية

وأشار التقرير إلى أن عقود زواج الإماراتيين في الفئة العمرية بين 20 إلى 24 عاماً، شكلت النسبة الأكبر من إجمالي العقود، بنحو 44.4 %، أو ما يعادل 3918 عقداً، ثم عقود الفئة العمرية بين 25 إلى 29 عاماً، بنحو 2148 عقداً، أو ما نسبته 24.4 %، ثم الفئة العمرية أقل من 20 عاماً، بنحو 1083 عقداً، وبنسبة 12.3 %، بينما استحوذت الفئة العمرية 55 عاماً فأكثر، على أقل نسبة، بواقع 0.1 % من إجمالي العقود.

وبحسب فارق العمر، ذكر التقرير أن 32.1 % من عقود الزواج بين أزواج إماراتيين من نفس العمر، ونحو 59.6 % بين أزواج أعمارهم أكبر من عمر الزوجات بعدد سنوات يتراوح بين عامين إلى ثلاثين عاماً وأكثر، ونسبة 8.3 % من العقود، بين زوجات عمرهن أكبر من عمر الأزواج، بعدد سنوات يتراوح بين عامين و10 أعوام فأكثر.

أغسطس الأعلى

وبحسب تقرير التنافسية والإحصاء، حقق شهر أغسطس 2020، أعلى نسبة في عقود زواج الإماراتيين خلال 2020، بنسبة 14.3 % من إجمالي العقود، أو ما يعادل 1264 عقداً، ثم شهر أكتوبر بنسبة 13.3 %، أو ما يوازي 1173 عقداً، ثم نوفمبر بنحو 934 عقداً، أو ما نسبته 10.6 %، فيما سجل شهر مايو، أدنى عدد في عقود زواج الإماراتيين بنسبة 2.4 %.

صلة قرابة

لفت تقرير التنافسية والإحصاء، إلى أن 11.1 % من عقود الزواج المسجلة، كانت لإماراتيين بينهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، و7.2 % بينهم صلة قرابة درجة ثانية، و50.9 % بينهم صلة قرابة درجة ثالثة، والباقي غير مبين.

وأوضح التقرير أن 70 % من عقود الزواج في الدولة خلال 2020، سجلت لحالات تتزوج لأول مرة، و7.4 % من العقود، توجد زوجة واحدة في عصمة الزوج بالفعل، بإجمالي 1301 عقد، و0.7 % من العقود، توجد زوجتان في عصمة الزوج، بإجمالي 122 عقداً، و0.1 % من العقود توجد 3 زوجات في العصمة، بإجمالي 19 عقداً.

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