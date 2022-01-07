75 خدمة ذكية للمتعاملين على تطبيق شرطة عجمان الذكي

المصدر: عجمان - البيان

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حققت القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً متميزاً بتقديمها 75 خدمة ذكية للمتعاملين والموظفين على تطبيق شرطة عجمان، وذلك تحقيقاً للهدف الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا المتعاملين حول الخدمات المقدمة.

وقال المقدم خليل إبراهيم الحمادي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة عجمان، إن الشرطة حرصت منذ اليوم الأول لإطلاق استراتيجية التحول الذكي في الخدمات الحكومية على بذل كل الجهود الممكنة، بجهود موظفيها وخبراتهم المتميزة وعقول مبتكريها لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الشرطة، وتصميم وتنفيذ 75 خدمة ذكية تخدم الموظفين وجمهور المتعاملين في إمارة عجمان.

وأضاف رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات أن توظيف الذكاء الاصطناعي بات واقعاً ملموساً نتائجه واضحة جلية بشرطة عجمان، فقد استطاعت توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات تعزز الأمن وتدعم جودة العمل الشرطي، ومنها مشروع «عجمان دار الأمان» المشروع الأمني الأضخم في الإمارة، إضافة إلى تطوير برنامج تحديد الهوية الذي يستخدم تقنية التعرف على الوجه لنظام الحضور والانصراف للموظفين، هذه التقنية تعتبر أحد أقوى وأهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

من جانبه أوضح الرائد عبد الرحمن محمد العمودي نائب رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات أن من أبرز الخدمات التي تقدمها شرطة عجمان، خدمة شارك مع الأمن، خدمة بلاغات الشيكات الذكية، خدمة الإبلاغ عن المخالفات المرورية.

تصميم

وأشار الرائد العمودي أن شرطة عجمان تمكنت بخبرات فريق الخدمات الإلكترونية والاتصالات وعقولهم المبتكرة من تصميم وتنفيذ مركز بيانات رئيسي ورديف، يقدم الدعم اللازم لجميع الخدمات الإلكترونية والذكية، دون الاستعانة بأي جهات خارجية مما يضمن أمن وسرية البيانات.

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