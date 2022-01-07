رسالة ماجستير لضابط مواطن تؤكد دور الإعلام الأمني في مكافحة التجنيد الإلكتروني

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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يعتبر المقدم محمد سعيد الشحي الذي يعمل منذ العام 2001 بالقيادة العامة لشرطة الشارقة نموذجاً مشرفاً لأبناء الإمارات الذين نذروا أنفسهم لخدمة الوطن، وآلوا على أنفسهم أن يبادلوه الوفاء بالوفاء والعطاء بالعطاء؛ عرفاناً لما قدمه لهم الوطن وقيادته الرشيدة من دعم ورعاية واهتمام فهو يعمل متنقلاً بين إدارة الإعلام والعلاقات العامة وإدارة شرطة المنطقة الشرقية، وصولاً إلى إدارة شرطة المنافذ والمطارات، حيث يعمل حالياً مديراً لمركز شرطة ميناء الحمرية.

الأول

بدأ المقدم الشحي حياته المهنية بحيازته المركز الأول بامتياز على الدفعة التي شهدت تخرجه في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، ثم تابع تحصيله العلمي والمعرفي والتدريبي من خلال مشاركته في العديد من الدورات التدريبية، ونال درجة الماجستير في أطروحته التخصصية تحت عنوان (دور الإعلام الأمني الحديث في مكافحة ظاهرة الاستقطاب والتجنيد الإلكتروني) من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، كما حصل على المركز الأول في المجموع العام والأول في المجموع الأكاديمي، وحصل على أكثر من 85 دورة تدريبية في مختلف المجالات الشرطية والإعلامية إلى جانب تقديم 4 أوراق عمل في مجال الإعلام الأمني والمروري، والعديد من المحاضرات لطلبة المدارس والجامعات، فتم تكريمه من اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة.

استقطاب

تناول الشحي - الحاصل على بكالوريوس العلوم الشرطية وليسانس القانون، ودبلوم القانون العام من أكاديمية شرطة دبي وماجستير الإعلام الأمني الحديث في مكافحة ظاهرة الاستقطاب والتجنيد الإلكتروني - في أطروحته دور الإعلام الأمني في مواجهة الاستقطاب الفكري الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية كأحد فروع الإعلام الأمني المتخصص والذي ظهر حديثاً لتقديم برامج أمنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمعات، وذلك نظراً لأهمية الإعلام الأمني في تحصين المجتمعات ضد أي سلوكيات ضارة أو معادية للمجتمع على الشبكة المعلوماتية الدولية والتي تسعى إلى استقطاب الشباب وتجنيدهم داخل المنظمات الإرهابية وغرس الفكر المتطرف في نفوسهم.

تنويع

وقال المقدم الشحي إن أطروحة الماجستير تهدف إلى تنويع مدخلات العمل الأمني والإعلامي وتطوير كفاءة المنتسبين ورفع مستوى الوعي لديهم بما يخدم المستهدفات الاستراتيجية للعمل الأمني، وإبراز أحدث آليات التعاون مع الجهات المختصة بنشر الوعي الأمني، وتشجيع الشباب لمواجهة الاستقطاب والتجنيد الإلكتروني والتصدي له، لافتاً إلى أن الإعلام الأمني أضحى محوراً رئيسياً في مواجهة الاستقطاب الإلكتروني من خلال التصدي لكافة أساليب وطرق الاستقطاب الفكري من خلال المنصات الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي والتي أضحت أدوات يستخدمها المغرضون في تصدير الفكر الإرهابي، كما له دور كبير ومساعد في وقاية الشباب من الاستقطاب الإلكتروني عن طريق الوقاية بالتوعية والثقافة والتجنيد.

منظمات

واستطرد بأنه قبل 15 عاماً ظهرت العديد من المواقع الإلكترونية التي تستقطب الشباب وتعمل على تجنيدهم – خصوصاً – فئة الشباب من الجنسين، إضافة إلى الأطفال الذين يتم استدراجهم من خلال الألعاب الإلكترونية، وبالتالي استخدامهم، لذلك لا بد من تضافر كافة فئات المجتمع للتصدي لذلك الاستقطاب، إضافة إلى تحفيز الشباب وتوحيد الرسالة الإعلامية للتصدي لتلك المواقع بكافة اللغات، لافتاً إلى أن الإمارات لديها استراتيجية بعيدة المدى حتى 2071 لمواكبة التطورات الحديثة في كافة المجالات، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وخلافها.

هوايات

وبين الشحي الذي يتمتع بالعديد من المهارات والهوايات، أبرزها القراءة السياسية، ونظم الشعر، وهواية كرة القدم أنه منذ التحاقه بشرطة الشارقة تدرج في الوظائف، فعمل رئيساً لقسم الشؤون الإعلامية ورئيساً لتحرير مجلة الشرطي، إضافة إلى تقديم برامج إذاعية وتلفزيونية، منها برنامج (أمان يا بلادي) وبرنامج الشرطي، كما التحق بأكثر من 85 دورة تدريبية في مجالات عدة، أبرزها دورات في مجال الإعلام والإعلام الأمني والمراسم والبروتوكول وتطوير الأداء والجودة والحوكمة، وخلافها من الدورات التخصصية الشرطية.

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