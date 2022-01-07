رؤية محمد بن راشد تنقل العرب من مستخدمين للتكنولوجيا إلى صنعها

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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أكد العالم المصري الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بعد، في جامعة بوسطن الأمريكية عضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء لـ«البيان» أن رؤية ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستسهم في نقل العرب من مستخدمين للتكنولوجيا إلى مصنعين ومشاركين في إنتاجها. جاء ذلك تفاعلاً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أكبر مشروع حضاري عربي، للبحث عن النوابغ العرب الألف في مجالات الفيزياء والرياضيات وعلوم البرمجة والأبحاث والاقتصاد وغيرها، والذي يهدف إلى تمكينهم لأداء دورهم الحضاري والإيجابي في المنطقة.

لقاءات

وقال العالم المصري: «في العديد من اللقاءات التي جمعتني مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أتلمس إيمان سموه بدور الشباب في بناء مستقبل الوطن، لذلك أسعدني كثيراً إعلانه البحث عن النوابغ في مجالات المعرفة المختلفة، التي يحتاج إليها القرن الحالي».

وأضاف الباز «أهنئ شباب الإمارات خاصة والعرب عامة نساء ورجالاً، على هذه الخطوة المباركة، التي سينتج عنها رفعة الوطن العربي في علوم وتكنولوجيا اليوم والمستقبل القريب من وجهة نظري، كما ستسهم هذه الخطوة السباقة في نقلنا من مستخدمين للتكنولوجيا من بلاد العالم، إلى مشاركين في إنتاج تكنولوجيا المستقبل».

وأفاد الباز بأن السنوات الأخيرة حفلت بالعديد من الإنجازات غير المسبوقة لدولة الإمارات، حيث يستعيد العرب مجدهم، الذي بني عليه كل العلوم الحديثة، وأن الخطوات التي اتخذت جادة جداً ومتسارعة، ما أبهرت العالم كله.

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